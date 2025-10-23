SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira (23) que haverá "operações terrestres" americanas contra cartéis de drogas latino-americanos "muito em breve", sem citar a Venezuela. A fala aumenta a pressão sobre o ditador Nicolás Maduro em meio a ataques a embarcações nas águas da América do Sul que já mataram pelo menos 37 pessoas.

Em conversa com a imprensa na Casa Branca, Trump disse que os EUA estão "muito instatisfeitos" com Caracas. Setores importantes do governo americano liderados pelo secretário de Estado, Marco Rubio, defendem que Washington use a força para derrubar o regime de Maduro ?a CIA recebeu autorização de Trump para realizar operações secretas em solo venezuelano com esse fim.

Em paralelo, a Casa Branca busca justificar ao Congresso os ataques contra embarcações que acusa de levarem drogas a território americano, embora não tenha apresentado provas. O direito internacional só permite ataques do tipo, quando não há ameaça iminente, em situações de guerra declarada, o que não é o caso.

"Não precisamos fazer uma declaração de guerra", disse Trump nesta quinta. "Nós simplesmente vamos matar quem tentar trazer drogas ao nisso país. Matar, assim." O presidente também afirmou que as rotas marítimas que levam drogas aos EUA "estão quase mortas" e que os cartéis "não conseguem vir tão rápido por terra. E as [rotas] por terra são muito mais perigosas, vocês vão ver isso em breve".

Trump disse ainda que o Pentágono "sabe tudo" sobre os traficantes. "Sabemos de onde eles saem, quem está nos barcos", afirmou.