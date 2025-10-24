SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Horas após Rússia e Ucrânia se atacarem mutuamente nesta sexta-feira (24), o enviado do presidente Vladimir Putin chegou aos Estados Unidos para um encontro com seu homólogo americano, Steve Witkoff, segundo a imprensa americana.

O negociador Kirill Dmitriev, chefe do poderoso fundo soberano da Rússia, deve se encontrar com autoridades do governo de Donald Trump para discutir a relação entre Washington e Moscou, segundo a CNN. Já o portal Axios afirmou que o empresário se encontraria com Witkoff em Miami no sábado (25). Ambos os veículos se basearam em pessoas familiarizadas com o assunto que pediram anonimato.

Caso se concretize, o encontro ocorrerá dias após Trump impor sanções às duas maiores empresas petrolíferas da Rússia em uma tentativa de forçar Putin a encerrar a guerra na Ucrânia. O republicano havia conversado com o líder russo na semana passada e disse que planejava se encontrar com ele em breve, mas autoridades americanas disseram que a reunião está suspensa.

Enquanto isso, novos ataques entre os dois países mataram ao menos cinco pessoas. O Ministério da Defesa russo afirmou ter neutralizado 111 drones ucranianos durante a noite; a Força Aérea ucraniana, por sua vez, relatou o lançamento de 128 drones russos, dos quais 72 foram abatidos.

Segundo autoridades de ambas as nações, um ataque noturno com drones ucranianos na região de Moscou deixou cinco mortos, e um bombardeio russo no sul da Ucrânia deixou pelo menos dois mortos e 15 feridos, incluindo uma criança.

Desde quando a Rússia invadiu o país vizinho, há mais de três anos e meio, Moscou bombardeia com frequência a Ucrânia, que responde com ataques ao território russo, em particular contra infraestruturas da área de energia. A capital, porém, raramente é alvo de ataques.

Durante a madrugada, um drone atingiu um edifício residencial em Krasnogorsk, perto de Moscou, segundo relatos. Quatro adultos e uma criança ficaram feridos e foram hospitalizados, afirmou Dmitri Volkov, funcionário do governo local.

Já na manhã desta sexta, o Exército russo bombardeou, com lançadores de foguetes, áreas residenciais na cidade de Kherson, no sul da Ucrânia, segundo o Ministério Público local.

Na frente de batalha, o Ministério da Defesa russo afirmou que suas tropas tomaram o controle de quatro localidades no leste da Ucrânia ?informação que as agências internacionais não conseguiram confirmar com fontes independentes.