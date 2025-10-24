SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo Donald Trump impôs sanções nesta sexta-feira (24) contra o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, por supostamente "contribuir com a proliferação internacional de drogas" em grave escalada da crise entre os Estados Unidos e países da América do Sul que começou com ataques a embarcações no Caribe e no Pacífico.

"Desde que o presidente Gustavo Petro chegou ao poder, a produção de cocaína na Colômbia explodiu ao seu maior nível em décadas, inundando os Estados Unidos e envenenando americanos", disse em comunicado o secretário do Tesouro, Scott Bessent.

Desde 2023, a capacidade de produção estimada de cocaína na Colômbia cresceu mais de 50%, de acordo com uma estimativa das Nações Unidas. Entre as razões para a escalada estão os efeitos da proibição de uso de agrotóxicos por via aérea na Colômbia, medida utilizada por governos passados para destruir plantações de coca e que foi suspensa pela Suprema Corte em 2015 ?na época, a corte citou riscos à saúde da população.

Inovações e aplicações de novas tecnologias na cadeia produtiva dos cartéis de drogas na Colômbia também causaram um aumento no volume de cocaína, assim como o aumento da demanda após o fim da pandemia de Covid-19 e as medidas de isolamento social nos EUA e na Europa, principais mercados consumidores.