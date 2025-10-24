SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma família francesa que fazia travessia de barco pelo Oceano Atlântico, no começo deste mês, passou por momentos de apuros após sua embarcação ser afundada por um grupo de sete orcas.

Família teve o barco afundado pelas orcas na costa de Portugal. A embarcação levava o francês Adrien Deparis, com a esposa, que é portuguesa, e as três filhas do casal, com idades de 12, 10 e 8 anos.

Barco afundou a cerca de 72 km da cidade portuguesa de Peniche. O acidente ocorreu no dia 10 outubro, mas ganhou repercussão agora após ser divulgado pelo canal francês BFMTV.

Orcas se aproximaram do barco e passaram a golpeá-lo com as cabeças e as caudas. "Tivemos o primeiro impacto na altura do leme da embarcação. Foi quando a gente percebeu que as orcas estavam atacando o nosso barco", disse Deparis à imprensa.

Golpes das orcas provocaram rachaduras na embarcação e a água começou a entrar. Deparis explica que, embora seu barco tivesse bombas para escoar a água, ele percebeu que iria afundar.

Deparis foi preparar o bote salva-vidas para ele e a família, enquanto a esposa acionou a guarda costeira de Portugal. Entretanto, os socorristas não estavam por perto, a água continuou a encher o barco, o que fez com que a embarcação de salvamento se desprendesse.

Francês precisou mergulhar no Oceano Atlântico para recuperar o bote salva-vidas. "Não tive escolha e também não dava para pensar muito no que fazer naquela situação", explicou.

Minutos depois, eles foram resgatados por um barco de pesca que estava nas proximidades. Horas depois, a família foi levada para o solo de helicóptero pela Marinha de Portugal, e transportada para Lisboa.

Apesar do susto, Deparis, a esposa e as filhas passam bem. Ele disse que agora vai navegar pelas águas do Oceano Pacífico, mas que não desistiu da travessia pelo Atlântico. "Foi puro azar o ocorrido. Isso não vai nos impedir de voltar a navegar. Só teremos mais cuidado da próxima vez", completou.

Uma publicação compartilhada por Força Aérea Portuguesa (@fap_oficial)