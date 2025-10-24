BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, afirmou nesta sexta-feira (24) que os Estados Unidos estão "inventando uma guerra" com seu país, após Washington ordenar o envio do maior porta-aviões do mundo para a América Latina e Caribe e elevar a tensão na região.

"Eles estão inventando uma nova guerra eterna. Prometeram que nunca mais se envolveriam em uma guerra e estão inventando uma guerra que nós vamos evitar", disse Maduro em uma transmissão de rádio e televisão.

O ditador tem criticado as declarações recente do presidente americano, Donald Trump, que justifica ações contra embarcações na região como necessárias ao combate ao narcotráfico. Nesta sexta, Maduro falou "não à guerra louca" e pediu "peace forever" (paz para sempre, em inglês), enquanto Washington anunciou seu décimo ataque a barcos supostamente tripulados por narcotraficantes.