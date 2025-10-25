SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira (24) que a Coreia do Norte é "uma espécie de potência nuclear" e que gostaria de se reunir com o ditador norte-coreano Kim Jong Un durante sua passagem pela Coreia do Sul.

Trump deixou Washington nesta sexta-feira (24) para uma viagem de cinco dias que abrange Malásia, Japão e Coreia do Sul ?sua primeira visita à região desde que assumiu o cargo, em janeiro.

Ao ser questionado a bordo do avião presidencial Air Force One se estava aberto à exigência da Coreia do Norte de ser reconhecida como um estado nuclear como condição prévia para o diálogo com Washington, Trump respondeu: "Bem, acho que eles são uma espécie de potência nuclear".

"Quando você diz que eles têm que ser reconhecidos como uma potência nuclear, bem, eles têm muitas armas nucleares, é isso o que vou dizer", disse Trump.

O presidente dos Estados Unidos disse na sexta-feira, enquanto partia para sua viagem pela Ásia, que gostaria de se encontrar com o ditador norte-coreano.

"Eu gostaria, ele sabe que estaremos lá", disse Trump a jornalistas na Casa Branca quando perguntaram se uma reunião com Kim era possível. "Não sei, vamos informá-lo, ele sabe que eu irei".

"Eu me dou muito bem com ele", acrescentou Trump sobre Kim, com quem se reuniu em 2019, durante seu primeiro mandato.

Há cerca de um mês, Kim disse que estaria aberto a futuras conversas com os EUA, mas impôs como condição que Washington abandone a exigência de que o país asiático renuncie às armas nucleares. Antes disso, em agosto, Trump havia afirmado que gostaria de se reunir com o ditador sob a justificativa de que o conhecia "melhor que ninguém, quase, com exceção da irmã dele".

Nos últimos dias, a imprensa americana noticiou que funcionários do governo americano estavam discutindo em caráter privado a organização de uma reunião entre Trump e Kim, embora muitos estivessem céticos de que o encontro aconteceria.

Durante seu mandato anterior, o presidente dos EUA se encontrou três vezes com Kim antes de o processo de diálogo entre os dois líderes colapsar em 2019 devido a divergências sobre o fim do programa nuclear de Pyongyang e o levantamento de sanções.

O ministro da Unificação da Coreia do Sul convidou Trump para se encontrar com Kim Jong-un, durante sua próxima visita à Ásia, instando os dois a aproveitarem uma rara chance de paz, afirmou a agência de notícias Yonhap nesta sexta-feira (24).

Principal formulador de políticas de Seul para as relações entre as Coreias, Chung Dong-young, disse que o encontro pode ajudar a impulsionar a posição global do vizinho do norte e sua economia. "Os líderes da Coreia do Norte e dos EUA não devem perder esta oportunidade", disse Chung à imprensa. "Eles precisam tomar uma decisão ousada."

A Coreia do Norte está sob sanções da ONU e embargos de armas desde seu primeiro teste nuclear, em 2006. Embora as punições tenham reduzido o financiamento da ditadura para o desenvolvimento militar, a nação continuou avançando na construção de armas nucleares e poderosos mísseis balísticos.

Autoridades em Seul, incluindo o presidente sul-coreano, Lee Jae Myung, têm se mostrado céticas quanto à possibilidade de uma nova reunião na próxima semana, mas receberam com satisfação a perspectiva de um avanço na diplomacia com Pyongyang, caso isso aconteça.

Lee assumiu o cargo em junho, após uma eleição antecipada convocada depois que seu antecessor foi destituído em dezembro por tentar dar um golpe de estado. Na ocasião, prometeu adotar uma abordagem mais moderada em relação ao vizinho.