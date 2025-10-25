SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pelo menos três pessoas morreram e oito ficaram feridas em bombardeios russos com mísseis e drones na madrugada deste sábado (25) na Ucrânia.

De acordo com o Ministério do Interior ucraniano, um socorrista morreu e outro ficou ferido após um ataque com mísseis na cidade de Petropavlivska, na região de Dnipropetrovsk, no centro-leste do país.

Na mesma região, uma mulher também morreu e sete pessoas ficaram feridas, de acordo com autoridades locais.

Segundo o Ministério do Interior da Ucrânia, caminhões de bombeiros, edifícios residenciais e lojas sofreram danos.

A Rússia também atacou a capital, Kiev, onde uma pessoa morreu e dez ficaram feridas, segundo o chefe da administração militar da cidade, Timur Tkatchenko. Mísseis e explosões foram ouvidos por volta das 4h no horário local (22h de sexta em Brasília).

O ataque em Kiev provocou vários incêndios e danificou a infraestrutura residencial, incluindo um jardim de infância, segundo autoridades da cidade.

A Rússia lançou contra a Ucrânia nove mísseis balísticos Iskander-M e 64 drones de ataque, informou a Força Aérea ucraniana, que afirma ter destruído 50 drones e quatro mísseis.

O Ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrii Sibiha, disse que mísseis e drones russos também tiveram como alvo a rede elétrica, ferrovias e residências em Dnipro, Kharkiv e Sumi.

O Ministério da Defesa da Rússia afirmou, por meio de comunicado no Telegram, que os ataques noturnos foram direcionados a empresas do complexo militar-industrial da Ucrânia e instalações de infraestrutura energética que apoiam suas operações.

A instituição russa informou também que suas forças abateram 121 drones ucranianos durante a noite, incluindo sete que voavam em direção a Moscou.