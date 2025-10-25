RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A ex-vice-presidente dos Estados Unidos Kamala Harris disse, em entrevista à rede britânica BBC, que pretende concorrer novamente à presidência do país.

"Ainda não terminei", disse Harris, no programa "Sunday with Laura Kuenssberg", cuja íntegra será exibida neste domingo (26). "Vivi toda a minha carreira como uma vida de serviço, e isso está na minha essência.", completou.

A ex-vice-presidente se mostrou confiante para uma nova tentativa, afirmando que suas sobrinhas-netas "com certeza" verão uma presidente mulher durante suas vidas. A democrata foi derrotada por Donald Trump ao assumir a vaga de Biden após um desastroso desempenho em um debate.

Apesar de não estar entre as favoritas atualmente na concorrência pela vaga da chapa democrata, ela disse que nunca deu ouvido às pesquisas. "Se eu tivesse ouvido as pesquisas, não teria concorrido ao meu primeiro ou segundo cargo ? e certamente não estaria sentada aqui".

Harris também fez críticas a Trump dizendo que já havia avisado que ele se comportaria de forma autoritária. "Ele disse que usaria o Departamento de Justiça como arma ? e foi exatamente isso que ele fez".

A ex-vice-presidente dos Estados Unidos teve a campanha mais rápida da história moderna do país, após a saída de Biden da disputa. Os 107 dias deram título a um livro de memórias, lançado no mês passado.

Na publicação, Harris disse que foi uma "imprudência" permitir que Biden se candidatasse a um segundo mandato. "'A decisão é de Joe e Jill (esposa de Joe Biden)'. Todos nós repetíamos isso como um mantra, como se estivéssemos hipnotizados. Foi um ato de nobreza ou imprudência? Em retrospecto, eu acho que foi imprudência".