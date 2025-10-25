BUENOS AIRES, ARGENTINA (FOLHAPRESS) - Os argentinos vão às urnas neste domingo (26) para definir como ficará o Congresso nos próximos dois anos de mandato do presidente Javier Milei, renovando parte do Senado e da Câmara de Deputados. Veja, a seguir, como são as eleições legislativas de metade de mandato na Argentina.

O QUE ESTÁ EM JOGO?

A Câmara tem 257 deputados, que são escolhidos diretamente pelos eleitores de cada província e da Cidade Autônoma de Buenos Aires (o equivalente ao Distrito Federal no Brasil). Metade da Casa é renovada a cada dois anos. Em 2025, serão eleitos 127 deputados. O número de cadeiras é determinado de acordo com a população de cada província, garantindo um mínimo de cinco deputados para as unidades federativas com menor número de habitantes.

O Senado tem 72 membros, e sua composição é renovada em terços a cada dois anos. Em 2025, são substituídos os 24 senadores eleitos em 2019, após completarem o mandato de seis anos. Cada uma das 23 províncias e a Cidade Autônoma de Buenos Aires elegem três senadores, que são eleitos diretamente. O grupo político com maior número de votos recebe dois assentos, enquanto a segunda força em número de votos recebe o assento restante.

A composição se dá pelo chamado sistema D'Hondt. Primeiro, excluem-se as listas que não alcançam 3% dos votos da província. Depois, dividem-se sucessivamente os votos válidos de cada lista pelo número de cadeiras em disputa.

QUAIS VAGAS ESTÃO EM DISPUTA PARA CADA PROVÍNCIA?

Estão em disputa 24 cadeiras no Senado e 127 na Câmara

Província - O que elege

Buenos Aires (província) - 35 deputados

Catamarca - 3 deputados

Chaco - 4 deputados e 3 senadores

Chubut - 2 deputados

Cidade Autônoma de Buenos Aires - 13 deputados e 3 senadores

Corrientes - 3 deputados

Córdoba - 9 deputados

Entre Ríos - 5 deputados e 3 senadores

Formosa - 2 deputados

Jujuy - 3 deputados

La Pampa - 3 deputados

La Rioja - 2 deputados

Mendoza - 5 deputados

Misiones - 3 deputados

Neuquén - 3 deputados e 3 senadores

Río Negro - 2 deputados e 3 senadores

Salta - 3 deputados e 3 senadores

San Juan - 3 deputados

San Luis - 3 deputados

Santa Cruz - 3 deputados

Santa Fé - 9 deputados

Tierra del Fuego - 3 deputados e 3 senadores

Tucumán - 4 deputados

Fonte: Direção Nacional Eleitoral (Argentina)

O QUE MUDOU NO SISTEMA DE VOTAÇÃO?

O voto continua sendo impresso. Antes, cada partido tinha uma cédula individual, e o eleitor escolhia seu candidato optando por uma das cédulas do partido. Pela primeira vez, o processo de votação será por uma cédula única para todos os partidos. O chefe da seção eleitoral dá ao eleitor o mesmo papel, com as fotos e os nomes dos dois principais candidatos de cada lista e uma caneta. Na cabine, o eleitor vota em apenas uma lista para deputado e outra para senador, se for o caso.