PARIS, FRANÇA (FOLHAPRESS) - Uma folha de papel amarelada que repousa nos arquivos do Itamaraty, no Rio de Janeiro, está completando 200 anos. É a certidão de nascimento das relações diplomáticas entre França e Brasil. A tinta já está um pouco esmaecida, mas se leem claramente a assinatura do rei Carlos 10º (1757-1836) --um simples "Charles"--, o selo real e o teor:

"O desejo que temos de estender o comércio e a Navegação de nossos súditos, assim como as relações já subsistentes entre a França e o Império do Brasil, nos determinou a negociar e a concluir uma Convenção de comércio (...) confiando-nos inteiramente na capacidade, prudência e experiência do Senhor Conde de Gestas, nosso Cônsul-Geral no Brasil (...) damos-lhe pleno e absoluto poder a fim de reunir-se com o Plenipotenciário ou os Plenipotenciários do nosso mui caro e mui amado bom Irmão e Primo, o Imperador do Brasil."

A negociação do reconhecimento, porém, foi um processo mais complexo do que as duas páginas dessa carta fazem supor. É o que mostram documentos consultados pela Folha nos arquivos do Itamaraty e do Quai d'Orsay, o ministério francês das Relações Exteriores.

Pode surpreender que, mesmo sem reconhecer a independência brasileira, a França já tivesse um consulado no Rio de Janeiro. É que ele tinha sido criado em 1815, quando a corte portuguesa estava instalada no Brasil. "Já naquela época os laços eram muito fortes", diz o atual embaixador da França, Emmanuel Lenain, citando a célebre Missão Artística Francesa de 1816.

Embora a carta de Carlos 10º seja datada de 20 de outubro de 1825, considera-se o dia 26 como o reconhecimento do Brasil pela França. Foi nesse dia que o conde de Gestas entregou oficialmente ao governo brasileiro suas credenciais diplomáticas.

"Para nós, é uma data muito simbólica", afirma Lenain. No final de novembro, uma exposição na Biblioteca Nacional do Rio vai comemorar o bicentenário.

A carta apresentada por Gestas em 26 de outubro de 1825 não foi, porém, a datada de 20 de outubro, hoje arquivada no Itamaraty. O motivo é óbvio: na época, não havia Sedex nem WeTransfer. Navios levavam semanas para fazer a travessia do Atlântico.

Na verdade, o conde francês tinha em mãos outra carta, datada de abril, com teor quase idêntico, mas uma sutil diferença que irritou o jovem monarca brasileiro. Carlos 10º não falava em "Império do Brasil" e "Imperador do Brasil", e sim em "governo brasileiro" e "Don Pierre".

A decisão de não chamar o Brasil de império foi proposital. Em abril de 1825, Portugal ainda não havia reconhecido a independência brasileira. Por isso, a França temia melindrar dom João 6º.

Em agosto de 1825, porém, foi finalmente assinado o reconhecimento do Brasil por Portugal, quase três anos depois do Grito do Ipiranga. O acordo foi mediado pelo Reino Unido, interessado em consolidar o lucrativo comércio com a ex-colônia portuguesa. A França, que também queria incrementar os negócios com o Brasil, estava liberada para reconhecer o império brasileiro.

Carlos 10º enviou, então, a segunda carta, afagando dom Pedro 1º com o tratamento de "mui caro e mui amado bom Irmão e Primo, o Imperador do Brasil". O "irmão" era referência ao fato de os dois serem coroados; o "primo", ao parentesco distante, ambos descendentes do rei Luís 14 da França.

Assim, pôde ser assinado o Tratado de Amizade, Navegação e Comércio entre França e Brasil, no Rio, em janeiro de 1826.

Embora nunca tenha tido formalmente o título de embaixador --oficialmente, foi encarregado de negócios e cônsul-geral-- o conde de Gestas é considerado o primeiro representante da França no Brasil pós-reconhecimento.

Aymar Marie Jacques de Lespéroux Gestas de Roquefeuil nasceu em Paris em 1786, em uma família de nobres, próxima da monarquia, que durante a Revolução Francesa exilou-se em Portugal. Em 1810, Gestas mudou-se para o Brasil, dois anos depois da fuga da corte de dom João 6° para o Rio.

Em 1823, Gestas foi nomeado por François-René de Chateaubriand, ministro das Relações Exteriores (e monstro sagrado da literatura francesa), como encarregado de negócios da França no Brasil. Gestas era casado com uma sobrinha de Chateaubriand, o que não deve ter atrapalhado a indicação.

Àquela altura, Gestas já era famoso no Rio. Dono de uma fazenda no atual bairro do Alto da Boa Vista, plantava café e frutas europeias menos comuns nos trópicos, como maçã e pêssego. Amigo de dom Pedro 1º, que frequentava sua casa e foi padrinho de seu filho (que recebeu o nome de Pedro), Gestas chegou a oferecer ao imperador ajuda militar francesa para reprimir a insurreição de Frei Caneca no Nordeste, em 1824.

Encerrada a carreira diplomática, o conde fixou residência na ilha do Viana, em Niterói, sem descuidar do pomar. Dizem que a fruta-do-conde tem esse nome no Brasil em referência a ele, mas é possível encontrar menções ao termo anteriores ao século 19. Gestas morreu afogado na baía de Guanabara aos 51 anos, supostamente tentando salvar um escravizado que havia caído de um barco.


Receba as principais notícias de Juiz de Fora e região em primeira mão! Participe da nossa Comunidade no WhatsApp. Clique no link e inscreva-se