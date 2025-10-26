SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após a reunião entre os presidentes do Brasil e dos Estados Unidos mais cedo, o perfil da Casa Branca na rede social X publicou que o encontro com Lula foi uma "grande honra" para Donald Trump.

Casa Branca divulgou imagem de aperto de mão entre Lula e Trump em Kuala Lumpur, na Malásia. Os dois participam da cúpula da Asean (Associação de Nações do Sudeste Asiático).

"É uma grande honra estar com o presidente do Brasil", publicou a Casa Branca no X, em nome de Trump. "Acredito que a gente deve conseguir fazer acordos muito bons para os dois países", seguiu o post. "Nós sempre tivemos uma boa relação, e acredito que continuará assim", concluiu.