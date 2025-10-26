SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com a aproximação do Melissa, furacão de categoria 4 na escala Saffir-Simpson que deve atingir o Caribe em breve, o governo da Jamaica emitiu neste domingo (26) uma ordem de retirada para um dos bairros da capital, Kingston, e para outras seis localidades no país de 2,8 milhões de habitantes.

O furacão registra ventos de até 220km/h e deve atingir a ilha na noite de segunda (27) ou manhã de terça (28), de acordo com o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos. Em seguida, a tempestade deve atravessar o leste de Cuba na noite de terça ou manhã de quarta (29) e seguir para as Bahamas até se dissipar no Oceano Atlântico norte.

Especialistas ouvidos pela imprensa americana afirmam que, se continuar a ganhar força, o Melissa pode atingir a rara classificação de um furacão categoria 5, que é quando os ventos superam 252km/h. As autoridades jamaicanas se preparam para enchentes e deslizamentos de terra, e o governo anunciou que 881 abrigos estão prontos para receber os desabrigados.

"Muitas comunidades não sobreviverão às enchentes", disse na manhã de domingo Desmond McKenzie, o ministro de Governança Local da Jamaica. "Kingston é uma cidade muito próxima do nível do mar. Nenhuma comunidade estará imune."

O governo jamaicano já havia recomendado que moradores de alguns bairros da capital deixassem suas casas ?agora, a retirada é obrigatória para Port Royal e para as localidades de Portland Cottage e Rocky Point, em Clarendon, Old Harbour Bay, em St. Catherine, e Taylor Land, New Haven e Riverton City, em St. Andrew.