SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Autoridades dos Estados Unidos elevaram para 5 a categoria do furacão Melissa nesta segunda-feira (27). O fenômeno natural se aproxima da Jamaica.

Expectativa de estragos na Jamaica. Segundo o NHC (Centro Nacional de Furacões, na sigla em inglês), o furacão está no mar do Caribe e se aproxima da Jamaica com ventos de até 260km/h. O comunicado do NHC ainda alerta para o risco de inundações catastróficas.

O governo do país ordenou a evacuação de comunidades vulneráveis. Na ordem emitida na noite deste domingo (26), o governo lista sete regiões a serem esvaziadas pelo risco trazido pelo Melissa, incluindo a capital Kingston. Os moradores estão sendo encaminhados a abrigos disponibilizados pelo governo.

Furacão deve atingir a Jamaica na terça-feira. Segundo a previsão, a tempestade ainda deve subir para Cuba e para as Bahamas até quarta-feira.

Categoria é a mais alta da escala Saffir-Simpson. A classificação indica ventos superiores a 252 km/h com potencial de causar destruição severa, danificando ou até demolindo casas e tornando o local inabitável por semanas ou até meses.

Melissa pode ser o furacão mais forte da história a atingir a Jamaica. Com a escala em 5 e expectativas de destruição generalizada, o país deve enfrentar o fenômeno mais catastrófico de sua existência.