KUALA LUMPUR, MALÁSIA (FOLHAPRESS) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou de um jantar de gala oferecido pelo primeiro-ministro da Malásia, Anwar Ibrahim, e comemorou seu aniversário de 80 anos nesta segunda-feira (27).

O evento ocorreu em Kuala Lumpur, na capital malaia, e foi oferecido aos chefes de Estado que fizeram parte da cúpula da Asean (Associação das Nações do Sudeste Asiático, em português), do qual Lula foi como convidado.

O presidente subiu ao palco e foi aplaudido. Ao lado de Ibrahim e da primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, o líder brasileiro cortou um bolo de ani versário. O público presente no evento também cantou parabéns para o petista. Lula usou uma camisa tradicional malaia que foi oferecida pelo governo do país.

Antes, o brasileiro também recebeu os parabéns do presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, que brincou dizendo que o petista está fazendo 25 anos.

O evento aconteceu durante a viagem do presidente para a Ásia, do qual o principal compromisso foi a reunião que ocorreu com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no domingo (26).

Os líderes discutiram principalmente as tarifas impostas ao Brasil pelo americano, e o governo brasileiro espera que os países entrem em um acordo muito rapidamente.