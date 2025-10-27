BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Os dois principais candidatos de direita para a eleição presidencial do Chile, prevista para o próximo dia 16, venceriam Jeanette Jara, a candidata da coalizão governista de esquerda, embora a comunista lidere as intenções de voto no primeiro turno, segundo pesquisa divulgada nesta segunda-feira (27).

A pesquisa do Centro de Estudos Públicos (CEP) mostrou que Jara venceria hoje a votação do primeiro turno com 25% da preferência dos eleitores, seguida pelo ultradireitista Jose Antonio Kast (23%) e a conservadora Evelyn Matthei (12%).

Em um segundo turno entre Jara e Kast, no entanto, o ultradireitista e admirador do ditador Augusto Pinochet venceria com 41% dos votos, contra 33% de comunista.

As campanhas começaram oficialmente no dia 17 de setembro. A experiente Matthei centrou sua campanha em torno do mote "ordem, progresso e esperança" e chegou a liderar as pesquisas no início do ano, mas desidratou nos últimos meses e hoje aparece como terceira força nas pesquisas.

Apesar disso, Jara também perderia de Matthei em eventual segundo turno entre as duas, pontuando com os mesmos 33%, mas contra 37% da conservadora. Se nenhum candidato obtiver maioria no primeiro turno, a segunda etapa será no dia 14 de dezembro.

Kast, por sua vez, ressurgiu como força predominante à direita com uma plataforma linha-dura contra o crime. O político ficou em segundo lugar contra o atual presidente, Gabriel Boric, em 2021.

Na pesquisa, o ultradireita foi o mais escolhido pelos entrevistados quando responderam a pergunta "quem você acredita que será o próximo presidente do Chile?", que não listou os nomes dos candidatos. Kast marcou 37% das escolhas, contra 29% de Jara e apenas 8% de Matthei.

Neste domingo (26), durante o segundo debate televisionado entre os presidenciáveis, Kast explicitou sua uma plataforma dura contra imigrantes, algo que se tornou um dos temas principais da campanha. Ele afirmou que, caso eleito, "convidaria imigrantes irregulares a deixarem o país e pagare a passagem".

Desde 2019, o país vinha registrando aumento da imigração irregular, a maioria com origem na Venezuela. Em 2024, no entanto, esses ingressos foram reduzidos à metade do total registrado em 2021.

O ultradireitista faz campanha também com forte teor conservador, colocando-se contra o uso de métodos contraceptivos e o aborto.

No primeiro debate televisivo, em setembro, Kast e Jara trocaram ataques. À época, pesquisa de intenções de voto no dia seguinte mostravam empate técnico entre ambos, (26% para Jara e 25% para Kast).

Boric, que não pode concorrer à reeleição consecutiva, chegou ao poder impulsionado por uma onda de otimismo de esquerda que, em grande parte, se dissipou. Sua vitória foi o ápice de um processo que começou com amplos protestos contra a desigualdade em 2019 e culminou com uma Constituinte de maioria independente e de esquerda em 2021, encarregada de redigir uma nova Carta.

Os eleitores, no entanto, rejeitaram amplamente a Constituição progressista elaborada, enquanto o aumento da criminalidade, a imigração e a instabilidade econômica forçaram o governo a mudar o foco.

A segurança continua sendo um ponto sensível para muitos eleitores. Embora o Chile ainda seja um dos países mais seguros da América Latina, o aumento da violência, grande parte ligada ao crime organizado, tem abalado o país e prejudicado o crescimento econômico.

