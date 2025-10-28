SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um avião de pequeno porte caiu no Quênia nesta terça-feira (28), matando as 11 pessoas a bordo. A companhia aérea Mombasa Air Safari informou que a aeronave transportava dez passageiros, dos quais oito húngaros e dois alemães.

Todos eles eram turistas, e apenas o capitão era queniano. "Infelizmente, não há sobreviventes", disse a empresa em um comunicado. O governo queniano afirmou que as causas do acidente serão investigadas.

A Autoridade de Aviação Civil informou que o acidente ocorreu em Kwale, perto da costa do Oceano Índico, por volta das 5h30 do horário local (23h30 de segunda de Brasília).

O avião estava indo para Kichwa Tembo, uma pista de pouso no parque nacional Maasai Mara, saindo do destino turístico de Diani, na costa.

Um comandante regional da polícia, em entrevista à emissora pública Kenya Broadcasting Corporation, afirmou que equipes de resgate foram enviadas ao local. Ele confirmou que todos os passageiros eram turistas.

A identidade deles ainda não foi divulgada.