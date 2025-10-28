BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O secretário de Defesa do Estados Unidos, Pete Hegseth, anunciou nesta terça-feira (28) que as Forças Armadas destruíram mais quatro embarcações no oceano Pacífico supostamente tripuladas por narcotraficantes. Segundo ele, 14 pessoas morreram e uma sobreviveu.

Hegseth afirmou que os ataques ?três, que atingiram quatro embarcações? foram realizados em águas internacionais. O anúncio eleva o total de ataques na região a 14 desde setembro, com 57 mortos.

"O Departamento passou mais de DUAS DÉCADAS defendendo outros países. Agora, estamos defendendo o nosso próprio. Esses narcoterroristas mataram mais americanos do que a Al-Qaeda, e serão tratados da mesma forma. Nós vamos rastreá-los, mapear suas redes, e então, vamos caçá-los e eliminá-los", escreveu Hegseth ao publicar o vídeo do ataque.

A publicação do secretário repete a retórica de anúncios anteriores ao equiparar os supostos narcotraficantes a terroristas, algo que o presidente Donald Trump tem feito desde que voltou à Casa Branca e tem sido usado pelo seu governo para justificar as ações militares. Não há, contudo, evidências de que os alvos eram de fato ligados a traficantes, e a explicação, frágil à luz do direito internacional, é criticada por governos da região e opositores americanos.