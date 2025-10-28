SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Israel acusou o grupo terrorista Hamas de forjar a recuperação de restos mortais de reféns israelenses na Faixa de Gaza. O Exército divulgou nesta segunda-feira (28) um vídeo de 15 minutos, gravado por um drone, que supostamente mostra membros da facção encenando a recuperação de um cadáver para integrantes da Cruz Vermelha.

A publicação das imagens ocorreu poucas horas antes de o primeiro-ministro Binyamin Netanyahu ordenar "ataques poderosos" contra o território, num gesto que pode enterrar de vez o acordo de cessar-fogo costurado pelos Estados Unidos. Ele já havia sido pressionado por membros da linha-dura de seu gabinete e por parentes de reféns a tomar medidas contra o que viam como falta de disposição do grupo palestino em devolver os corpos de reféns.

No vídeo divulgado, homens que seriam membros do Hamas aparecem arrastando o que parece ser um corpo envolvido por um tecido branco e jogando-o em uma vala. Em seguida, eles pegam em pás e começam a cobri-lo com terra.

Uma escavadeira, então, se aproxima do local e retira parte da terra onde o corpo foi enterrado. Integrantes da Cruz Vermelha aparecem no local após serem chamados.

O Hamas "encenou uma falsa descoberta do corpo de um refém morto", diz o comunicado do Exército. E segue: "Apesar de falar em dificuldade em localizar os corpos [dos sequestrados], o Hamas continua a reter e manipular os restos mortais que se recusa a liberar conforme o acordo [de cessar-fogo]."

O grupo terrorista ainda não havia se manifestado sobre as imagens.

Dos 28 cadáveres de reféns que permaneciam em poder do Hamas, 15 foram devolvidos às autoridades israelenses e puderam ser velados por suas famílias. O grupo terrorista afirma que ainda não devolveu os 13 restantes por estarem sob escombros de construções atingidas por bombardeios de Tel Aviv.

No domingo (26), o governo de Israel anunciou que autorizou equipes da Cruz Vermelha e do Egito a ingressarem em Gaza e procurarem os corpos de reféns mortos além da "linha amarela" que demarca o recuo militar israelense no território.

Mais cedo nesta terça, o gabinete do premiê afirmou que os restos mortais de um dos reféns devolvidos pelo grupo Hamas na segunda (28) pertenciam a Ofir Tzarfati, cujo corpo já havia sido recuperado pelo Exército.

Ele foi sequestrado nos ataques de 7 de Outubro. Segundo o governo, uma parte dos seus restos mortais já havia sido recuperada em uma operação militar há aproximadamente dois anos na Faixa de Gaza.

O Fórum de Familiares de Reféns e Desaparecidos, principal associação de famílias dos sequestrados, acusou o Hamas de ter quebrado o acordo de cessar-fogo em vigor desde o último dia 10 e pediu que o governo agisse "com firmeza contra essas violações".

O impasse e a nova ofensiva elevam as tensões na região e esticam ainda mais a corda do plano de paz. Pelo acordo, o Hamas libertou todos os reféns vivos em troca de quase 2.000 prisioneiros palestinos detidos durante a guerra, enquanto Israel recuou suas tropas e suspendeu sua ofensiva.