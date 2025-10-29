BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmou nesta quarta-feira (29) que as Forças Armadas americanas mataram quatro pessoas em mais um ataque a embarcação de supostos narcotraficantes no oceano Pacífico. O bombardeio teria ocorrido nesta quarta.

"Esta embarcação, como todas as outras, era conhecida por nossa inteligência por estar envolvida no contrabando ilícito de narcóticos, estava transitando por uma rota conhecida de narcotráfico e transportando drogas. Quatro narcoterroristas do sexo masculino estavam a bordo da embarcação -e foram mortos- durante o ataque, que foi conduzido em águas internacionais. Nenhuma força dos EUA foi ferida neste ataque", publicou o secretário no X.

O bombardeio eleva a 15 o número de embarcações na região do oceano Pacífico e do Caribe atingidas pelas ações americanas desde o início de setembro. O número de mortos anunciado pelos EUA chega a 61.

