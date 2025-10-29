SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Donald Trump afirmou nesta quarta-feira (29) ter instruído o Departamento de Defesa americano a iniciar imediatamente testes de suas armas nucleares, em resposta "aos programas de testes de outros países", dentre eles China e Rússia.

"Instruí o Departamento de Guerra a iniciar os testes de nossas armas nucleares em igualdade de condições", disse o presidente americano na Truth Social, antes de um encontro com o líder chinês Xi Jinping na Coreia do Sul.

Segundo Trump, os EUA "possuem mais armas nucleares do que qualquer outro país", e isso teria sido alcançado com "uma completa modernização e renovação do arsenal existente" durante seu primeiro mandato. "Eu DETESTEI fazer isso, mas não tive escolha!", afirmou.

Mais cedo, ainda nesta quarta, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou que suas forças conduziram um teste bem-sucedido do Poseidon, conhecido como o "torpedo do Juízo Final" por suas características apocalípticas. Trump chamou o ensaio de "inapropriado" e disse que Putin deveria acabar com o conflito no vizinho "em vez de testar mísseis".

Enquanto o presidente americano endureceu tanto sua retórica quanto sua posição em relação à Rússia, Putin demonstrou publicamente seu poderio nuclear também com o teste de um novo míssil de cruzeiro Burevestnik e outros exercícios de lançamento nuclear, todos na última semana.

Em seu anúncio, o presidente americano ainda pontuou que a Rússia estaria em segundo lugar, em relação ao tamanho do arsenal nuclear, e a China "em um distante terceiro". Segundo ele, no entanto, ambos os países "estarão empatados dentro de 5 anos".

A publicação é feita pouco antes de o republicano encontrar com o chinês Xi Jinping. A pauta principal, segundo pessoas próximas às equipes diplomáticas, é a negociação das tarifas comerciais entre os países.

Os Estados Unidos realizaram seu último teste de arma nuclear em 1992. Os exercícios fornecem evidências do que qualquer novo armamento será capaz de fazer -e se os equipamentos mais antigos ainda funcionam.

Além de fornecer dados técnicos, tal teste simboliza uma afirmação deliberada do poder estratégico dos EUA. Os americanos inauguraram a era nuclear em julho de 1945 com o teste de uma bomba atômica de 20 quilotons em Alamogordo, no Novo México, e depois lançaram bombas atômicas sobre as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki em agosto de 1945 para pôr fim à Segunda Guerra Mundial.