SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O líder centrista Ron Jetten, 38, pode se tornar o primeiro premiê abertamente gay e o mais jovem da história da Holanda. Ele ainda terá que negociar uma coalizão com um Parlamento fragmentado, mas o seu partido, Democratas 66 (D66), teve um desempenho expressivo nas urnas.

O resultado final segue indefinido devido a uma disputa acirrada com a legenda de ultradireita, o Partido pela Liberdade (PVV), que ganhou as eleições em 2023. Liderado por Geert Wilders, que ficou conhecido como o "Trump holandês", o PVV superava por pouco o D66 na manhã desta quinta-feira (30), com 99,7% das urnas apuradas.

A diferença é tão pequena que os votos por correspondência dos holandeses que moram no exterior podem decidir as eleições, o que significa que o resultado final pode demorar vários dias para ser conhecido.

Mas seja qual for o resultado definitivo, o líder da ultradireita não deverá ser premiê já que os principais partidos descartaram qualquer nova coalizão com ele, deixando Jetten com caminho livre para negociar e garantir o apoio de outras legendas para alcançar os 76 assentos necessários e formar um governo de coalizão.

O líder centrista disse nesta quinta-feira que está "muito confiante", apesar da fragmentação de um Parlamento em que cinco grupos políticos obtiveram números expressivos de assentos.

Segundo as projeções, o PVV teria conquistado 26 cadeiras das 150 do Parlamento, o que significaria uma queda de 11 em relação à vitória eleitoral impressionante de 2023. O D66 aparece empatado, também com 26 assentos, o que representaria o triplo de lugares em relação ao último pleito.

O Partido Popular para a Liberdade e Democracia (VVD), de centro-direita, e a aliança entre o Partido do Trabalho (PvdA) e o Partido Verde (GL) teriam ficado em terceiro e quarto lugares, respectivamente, com 23 e 20 assentos. Em quinto, viria o Apelo Democrata-Cristão (CDA), com 19 cadeiras. Os lugares restantes estariam divididos entre outras dez siglas.

Pelo menos quatro siglas serão necessárias para completar os 76 assentos necessários. Um cenário possível é um pacto incluindo o D66, os democratas cristãos conservadores, o VVD e a coalizão entre os verdes e trabalhistas.

As negociações para formar um governo, que geralmente levam meses na Holanda, serão portanto particularmente complexas. A última gestão, por exemplo, precisou de 223 dias para ser formada.

"Será muito difícil", disse Kajsa Ollongren, membro do D66 e ex-ministra da Defesa. Os líderes partidários provavelmente se reunirão nesta sexta-feira (31) para decidir os próximos passos, podendo nomear um representante para iniciar as conversas de coalizão.

A popularidade de Jetten aumentou com uma campanha focada em promessas de colocar fim à era política dominada por Wilders.

O líder ultradireitista, conhecido por sua postura anti-islâmica, obteve uma vitória surpreendente nas eleições de 2023, quando seu partido entrou no governo pela primeira vez, mas fracassou ao tentar formar uma gestão e abandonou sua própria coalizão em junho depois que a aliança rejeitou seu plano de imigração ?o movimento foi o responsável por desencadear a nova eleição.

A eleição holandesa foi amplamente vista como um teste para verificar se a ultradireita poderia expandir seu alcance ou se já atingiu seu pico em partes da Europa.