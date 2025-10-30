SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O braço armado do grupo terrorista Hamas anunciou que entregará os corpos de mais dois reféns nesta quinta-feira (30), dois dias após o governo do primeiro-ministro Binyamin Netanyahu ordenar novos ataques aéreos contra a Faixa de Gaza.

Tel Aviv justificou a ofensiva afirmando que o Hamas violou o acordo de cessar-fogo, acusando o grupo de ter forjado a recuperação dos restos mortais de reféns.

Os bombardeios mataram 104 pessoas, segundo autoridades palestinas ligadas ao Hamas, e representaram o episódio mais grave desde a entrada em vigor do acordo, escancarando a fragilidade da trégua estabelecida na região no último dia 10.

Em resposta, o Hamas suspendeu a entrega de um corpo que estava prevista para ocorrer naquele mesmo dia. Israel então anunciou, nesta quarta-feira (29), ter retomado o cessar-fogo em Gaza. Diante do novo comprometimento, as Brigadas al-Qassam afirmaram que devolveriam os dois cadáveres às 16h (11h de Brasília) ?segundo o Exército de Israel, a Cruz Vermelha busca os corpos, como tem feito desde o início da trégua.

Ainda nesta quinta, segundo testemunhas relataram à Reuters, aviões israelenses realizaram dez ataques aéreos em Khan Yunis, no sul de Gaza, enquanto tanques bombardearam áreas a leste da Cidade de Gaza, no norte. Nenhum ferido ou morto foi relatado.

O Exército israelense afirmou ter realizado "ataques precisos" contra "infraestruturas terroristas que representavam uma ameaça às tropas" nas áreas ainda ocupadas por Israel.

Dos 28 cadáveres de reféns que permaneciam em poder do Hamas, 15 foram devolvidos às autoridades israelenses e puderam ser velados por suas famílias. O grupo terrorista afirma ter dificuldade de recuperar os 13 restantes sob o argumento de que os corpos estão sob escombros de construções atingidas por bombardeios de Tel Aviv.

Na terça, o gabinete de Netanyahu afirmou que o Hamas entregou, na véspera, um caixão com parte dos restos mortais de Ofir Tzarfati, cujo corpo já havia sido parcialmente recuperado pelo Exército, em vez de corpos de reféns ainda não devolvidos.

Tzarfati foi sequestrado nos ataques de 7 de outubro de 2023. Segundo o governo, uma parte dos seus restos mortais já havia sido recuperada em uma operação militar há aproximadamente dois anos.

O Fórum de Familiares de Reféns e Desaparecidos, principal associação de famílias dos sequestrados, acusou o Hamas de ter quebrado o acordo de cessar-fogo em vigor desde o último dia 10 e pediu que o governo agisse "com firmeza contra essas violações".

Pelo acordo firmado, o Hamas libertou em 13 de outubro os 20 reféns vivos que ainda mantinha desde o ataque do 7 de Outubro. A facção deveria, segundo o acordo, ter entregado também os corpos de 28 reféns mortos.