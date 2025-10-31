SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O número de mortos pelo furacão Melissa subiu para 49, segundo balanços oficiais divulgados na quinta-feira (30), enquanto seguia avançando pela região das Bermudas, com ventos máximos de 155 km/h. A tempestade, porém, parece perder a força. Segundo o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC, na sigla em inglês), o fenômeno deve se transformar em um ciclone extratropical ainda nesta sexta-feira (31).

No Haiti, o balanço de vítimas subiu para 30, com outras 20 pessoas ainda desaparecidas. Do total de mortes, dez eram crianças. O país, o mais populoso do Caribe, não foi atingido diretamente, mas sofreu dias de chuvas torrenciais com a passagem do furacão.

A maioria dos óbitos ocorreu em Petit-Goâve, uma cidade costeira a 64 km a oeste da capital, onde um rio transbordou, arrastando casas e destruindo estradas e plantações.

Na Jamaica, o número de mortes foi de 5 para 19, segundo o governo. Os trabalhos de busca e de resgate continuam. Centenas de estradas foram bloqueadas por quedas de árvores e postes, deixando áreas inteiras isoladas.

O Exército jamaicano convocou reservistas para atuar nas operações para limpar as vias e alcançar pessoas nessas regiões pouco acessíveis. Mais de 70% da população ficou sem luz elétrica, segundo o ministro de Energia, Daryl Vaz.

A capital, Kingston, foi poupada dos piores danos, e o principal aeroporto internacional reabriu para permitir o pouso de voos com ajuda humanitária. Autoridades disseram que algumas cidades estavam submersas.

O Melissa chegou a alcançar a categoria 5, o nível máximo na escala de intensidade, e, na Jamaica, tornou-se o furacão mais forte a atingir o solo na costa do Atlântico em 90 anos na terça-feira (28), com ventos próximos de 300 km/h, segundo análise da agência de notícias AFP com base em dados da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA).

Em Cuba, o furacão deixou um rastro de destruição nas províncias de Santiago de Cuba, Holguín e Guantánamo, com ventos de categoria 3. Cerca de 735 mil pessoas foram deslocadas para abrigos ou casas de familiares. Apesar dos danos, o líder cubano, Miguel Díaz-Canel, afirmou que não foram registradas mortes.

Nas Bahamas, por onde o fenômeno passou na quarta-feira (29), os alertas de furacão foram suspensos, mas autoridades mantêm evacuações preventivas.

Agora, o Melissa foi rebaixado para a categoria 2 e, na noite de quinta, estava a 264 km das Bermudas. Uma tempestade tropical atingiu o país, mas os moradores permaneciam calmos. As autoridades anunciaram o fechamento da ponte principal da ilha e a suspensão das aulas e balsas nesta sexta (31).

Os Estados Unidos enviaram equipes de busca e resgate à Jamaica, ao Haiti, à República Dominicana e a Bahamas, e ofereceram ajuda a Cuba. Outros países também anunciaram apoio. O Reino Unido prometeu US$ 3,3 milhões (R$ 17,7 milhões) em ajuda emergencial e iniciou voos de repatriação para britânicos na Jamaica. A Venezuela enviou 26 toneladas de suprimentos a Cuba, e El Salvador anunciou que enviaria três aviões de ajuda humanitária para a Jamaica.

Cientistas do Imperial College de Londres afirmaram que a intensidade e o poder destrutivo de Melissa foram amplificados pelas mudanças climáticas. Especialistas alertam que o aquecimento dos oceanos tem tornado furacões mais frequentes e intensos.

O serviço meteorológico AccuWeather classificou o Melissa como o terceiro furacão mais intenso já registrado no Caribe e também o mais lento, o que aumentou o impacto destrutivo nas áreas afetadas.