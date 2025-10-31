BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O diretor do FBI, Kash Patel, afirmou nesta sexta-feira (31) que a polícia federal dos Estados Unidos prendeu "várias pessoas" que supostamente planejavam um atentado terrorista em Michigan neste fim de semana.

Patel disse apenas que mais detalhes seriam providenciados em breve, sem explicar quantos foram detidos, qual era o plano de ataque ou mesmo que cidade do estado americano seria alvo. O diretor apenas agradeceu os esforços de funcionários da corporação em publicação no X.

Em uma publicação no Facebook, a polícia de Dearborn, a oeste de Detroit, afirmou que o FBI havia feito operações na cidade. "Queremos assegurar a nossos residentes que, neste momento, não existe qualquer ameaça à comunidade", escreveu a polícia.

Sites de notícias locais de Michigan afirmam que um porta-voz do FBI no estado confirmou a presença de agentes nas cidades de Dearborn e Inkster na manhã desta sexta.

