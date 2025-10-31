SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou nesta quinta-feira (30) que o país estava retomando em caráter imediato os testes de seu arsenal nuclear. Trump justificou a decisão afirmando que Rússia e China devem supostamente equiparar o número de armas americanas em cinco anos.

QUAIS PAÍSES TÊM ARMAS NUCLEARES?

Há cerca de 12.500 armas nucleares no mundo, estima a ONU (Organização das Nações Unidas). Além disso, mais de 2.000 testes já foram conduzidos desde a invenção das armas mais perigosas do mundo.

Nove países possuem armas nucleares atualmente: Rússia, EUA, China, França, Reino Unido, Paquistão, Índia, Israel e Coreia do Norte. A informação é de levantamentos de 2025 da Ican (Campanha Internacional para a Abolição das Armas Nucleares) e da FAS (Federação de Cientistas Americanos), organização fundada em 1945 por cientistas que participaram do Projeto Manhattan, criador da primeira bomba atômica.

Nenhum dos nove assinou o Tratado sobre a Proibição de Armas Nucleares, firmado na ONU em 2017. O documento entrou em vigor em 2021.

Irã é ponto de interrogação potencialmente ameaçador. O país do Oriente Médio assinou o Tratado de Não Proliferação Nuclear, entre outros compromissos de interrupção de seu programa nuclear, mas teria violado os termos. A acusação formal foi feita por representantes da França, do Reino Unido e da Alemanha na ONU em setembro. Por isso, o Irã volta a enfrentar sanções ocidentais. Não se sabe, contudo, qual é o seu "poder de fogo".

EUA é o único país do "grupo dos nove" cujo arsenal encolheu, segundo a FAS. Em 2025, os EUA perderam 1.477 armas nucleares, mas não incrementaram o portifólio. Os russos também aposentaram 1.150 armas, mas seu arsenal estaria em fase de expansão. Os arsenais de Reino Unido, China, Coreia do Norte, Índia e Paquistão também crescem, enquanto França e Israel se mantêm estáveis.

Há países que apenas armazenam armas nucleares para outras nações. Atualmente, a Bielorrússia ainda guarda armamentos para a Rússia, segundo o Sipri (Instituto Internacional de Pesquisa sobre a Paz de Estocolmo, na tradução da sigla em inglês). Cazaquistão e Ucrânia, no entanto, entregaram seus arsenais à antiga União Soviética ao se separarem do antigo país.

OS ARSENAIS DO "G9 NUCLEAR"

1º: Rússia

Número de armas nucleares: 5.459, que podem ser lançadas de mísseis, submarinos e aeronaves, segundo a Ican. Já a FAS estima que o número hoje seja menor, de cerca de 4.309, mas ainda, sim, em franco crescimento. 1.150 foram "aposentadas" recentemente.

Estratégia: Os EUA já acusaram a Rússia de manter armas nucleares também no espaço, enquanto o país confirmou que ainda mantém a "Mão Morta", o sistema soviético semiautomático de armas nucleares que tem fama de "apocalíptico".

Histórico: Em 2024, a Rússia gastou cerca de US$ 8,1 bilhões para construir e manter forças nucleares. Entre 1949 e 1990, a ex-URSS testou 715 armas nucleares no Cazaquistão, na Ucrânia e no território russo atual.

2º: EUA

Número de armas nucleares: 5.177, que podem ser lançadas de mísseis, submarinos e aeronaves, segundo a Ican. Já a FAS estima que o número hoje seja menor, de cerca de 3.700, após 1.477 terem sido "aposentadas".

Estratégia: Seus mísseis balísticos intercontinentais estão situados em silos em Montana, Dakota do Norte e Wyoming. Outras bases com mísseis importantes também estão espalhadas pelo meio-oeste, como no Missouri, por questões estratégicas: de lá, é possível chegar rapidamente a qualquer uma das duas costas do país.

Histórico: Em 2024, os EUA gastaram cerca de US$ 56,8 bilhões para construir e manter forças nucleares. Entre 1945 e 1992, o único país a já ter usado bombas atômicas conduziu 1.030 testes nucleares, a maioria no estado de Nevada e nas Ilhas Marshall, mas alguns nas ilhas Malden e Kiritimati, no Alasca, Colorado, Mississippi, Novo México e no Oceano Atlântico.

3º: China

Número de armas nucleares: Cerca de 600, que podem ser lançadas de mísseis, submarinos e aeronaves, segundo a Ican.

Histórico: Em 2024, a China gastou US$ 12,5 bilhões para construir e manter suas forças nucleares. Entre 1960 e 1996, o país conduziu um total de 45 testes nucleares em seu território.

4º: França

Número de armas nucleares: 290, que podem ser lançadas de submarinos ou mísseis lançados de aeronaves, segundo a Ican.

Estratégia: Sua frota de submarinos está situada na península de Île Longue, ao sul de Brest, na região francesa da Bretanha.

Histórico: Em 2024, a França gastou US$ 6,9 bilhões para construir e manter suas forças nucleares. Entre 1960 e 1996, o país conduziu um total de 210 testes nucleares na Argélia e na Polinésia Francesa.

5º: Reino Unido

Número de armas nucleares: 225, que podem ser lançadas de submarinos, segundo a Ican.

Estratégia: Seus submarinos nucleares estão localizados na costa da Escócia; um se mantém de patrulha o tempo inteiro. Em 2021, o Reino Unido anunciou que aumentaria o limite de seu arsenal nuclear pela primeira vez em décadas, em vez de diminuir para o antigo alvo de 180 ogivas na década de 2020. O objetivo atual é chegar a 260.

Histórico: Em 2024, o Reino Unido gastou cerca de US$ 10,4 bilhões para construir e manter forças nucleares. Entre 1952 e 1991, o país conduziu 45 testes nucleares, além de 12 explosões e 600 testes "menores" entre 1952 e 1963 na Austrália. Entre 1957 e 1962, realizou ainda 33 testes com os EUA em Malden e Kiribati.

6º: Índia

Número de armas nucleares: 180, que podem ser lançadas de mísseis ou aeronaves, segundo a Ican. Não está claro se o país possui submarinos com estas habilidades.

Histórico: Em 2024, a Índia gastou US$ 2,6 bilhões para construir e manter suas forças nucleares. Entre 1971 e 1998, o país conduziu três testes nucleares.

7º: Paquistão

Número de armas nucleares: 170, que podem ser lançadas de mísseis ou aeronaves, segundo a Ican. Ainda está em desenvolvimento o lançamento de submarinos.

Histórico: Em 2024, o Paquistão gastou US$ 1,1 bilhão para construir e manter suas forças nucleares. O país só realizou dois testes até nesta hoje, em 1998.

8º: Israel

Número de armas nucleares: 90. Não há informações oficiais sobre este arsenal, que Israel não confirma nem nega ter. Mas a Ican estima que o país seja capaz de lançamentos de submarinos, mísseis e aeronaves.

Histórico: Em 2024, Israel teria gasto US$ 1,1 bilhão para construir e manter suas forças nucleares. O país ainda teria conduzido um teste nuclear com a África do Sul, que já aposentou seu programa nuclear, em 1979. O lançamento foi feito no oceano, entre o sul da África e a Antártida.

9º: Coreia do Norte

Número de armas nucleares: 50, que podem ser lançadas de mísseis, segundo a Ican.

Histórico: Em 2023, os parlamentares norte-coreanos votaram para garantir o programa nuclear em sua constituição, como política básica de Estado. O país é o único a ter realizado testes nucleares no século 21, com seis conduzidos entre 2006 e 2017.