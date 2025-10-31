SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Israel devolveu nesta sexta-feira (31) os corpos de mais 30 palestinos que tinham sido detidos no país. Em contrapartida, o Hamas entregou restos mortais de mais três pessoas que estavam na Faixa de Gaza a Israel.

Com a nova entrega, total de corpos de palestinos devolvidos chega a 225. Números foram confimados pelo Ministério da Saúde da Palestina em um comunicado nesta sexta.

Há corpos com sinais de tortura, segundo Al Jazeera. Maior parte dos corpos entregues por Israel anteriormente tinham pés e mãos amarradas, vendas e outros sinais de agressão e tortura.

Restos mortais entregues pelo Hamas serão analisados para confirmação da identidade. Se eles pertencerem mesmo a reféns israelenses, número de corpos devolvidos pelo Hamas subirá para 20; Até o momento, são 11 os reféns israelenses ainda considerados desaparecidos.

Anteriormente, Hamas entregou partes de corpos repetidos ou que não eram de reféns israelenses. Na terça-feira (28), as Forças de Defesa de Israel (IDF) acusaram o Hamas de mentir deliberadamente sobre o paradeiro dos corpos.

Troca de corpos faz parte do acordo de cessar-fogo, mas acontece em momento tenso. Operação é mediada pela Cruz Vermelha Internacional. A organização pediu que as partes mantenham seus compromissos com o acordo de cessar-fogo.

ISRAEL VIOLOU ACORDO E BOMBARDEOU GAZA

Nesta semana, Israel bombardeou a Faixa de Gaza. O país atacou a região palestina em três dias consecutivos, deixando mais de 100 mortos.

Apesar disso, Israel disse que continuava comprometido com o cessar-fogo. Ataque teria sido uma retaliação pela morte de um soldado israelense.

Até o momento, o Hamas liberou todos os reféns vivos. Em troca, Israel libertou quase 2.000 palestinos que estavam presos no país.

O acordo de cessar-fogo ainda tem pontos nebulosos. Alguns deles são o desarmamento do Hamas, um cronograma para a retirada do Exército israelense de Gaza, bem como o comando político da Palestina.