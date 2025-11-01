SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As Maldivas passaram a proibir o uso e a compra de cigarros por pessoas nascidas a partir de 2007. A lei, que vale também para turistas, busca formar uma geração totalmente livre do tabaco, segundo o governo.

Banimento geracional do cigarro entrou em vigor neste sábado (01). A nova regra impede que qualquer pessoa nascida após 1º de janeiro de 2007 compre, consuma ou tenha acesso a produtos de tabaco no arquipélago do oceano Índico.

Segundo o Ministério da Saúde das Maldivas, o objetivo é "proteger a saúde pública e promover uma geração livre do tabaco". A medida foi proposta pelo presidente Mohamed Muizzu.

Nova regra também vale para turistas. Visitantes que se enquadram na faixa etária também serão proibidos de fumar, o que torna a medida inédita mundialmente.

Comerciantes são obrigados a checar documentos. A venda ilegal pode resultar em multa de 50 mil rupias (cerca de R$ 16,5 mil).

Vapes continuam totalmente proibidos para qualquer idade. O país já mantinha uma proibição ampla de cigarros eletrônicos e dispositivos de vape, com multa de 5 mil rupias (aproximadamente R$ 1,6 mil) para quem for flagrado usando.

Maldivas seguem caminho oposto ao de outros países. A Nova Zelândia revogou uma lei semelhante em 2023, antes de sua aplicação. No Reino Unido, um projeto parecido ainda está em discussão.