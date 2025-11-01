PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - Um trem de passageiros colidiu com um caminhão em um cruzamento entre uma rodovia e uma ferrovia na pequena cidade de Meteren, a cerca de 75 km ao sul de Amsterdã, na Holanda, nesta quinta-feira (30).

O caminhão, que transportava uma carga de peras, tentava atravessar a via quando deu ré após um carro se aproximar no sentido contrário. O motorista do caminhão tentou manobrar o veículo, mas teve a parte traseira atingida pelo trem em alta velocidade.

O impacto destruiu parte do veículo e espalhou as frutas pela pista. De acordo com a empresa Prorail, que administra a ferrovia, cinco pessoas ficaram levemente feridas. O trem transportava cerca de 200 passageiros, que foram retirados do veículo e levados à estação de trem mais próxima.

A empresa divulgou as imagens em suas redes sociais. "O objetivo é aumentar a conscientização e melhorar o comportamento nas passagens de nível", disse a empresa.

As peras e a maior parte dos destroços já foram retiradas, e o trem que colidiu com o caminhão foi rebocado nesta sexta-feira (31). Segundo a empresa, a previsão é de que os reparos levem "vários dias".