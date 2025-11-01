SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Comando Sul das Forças Armadas dos Estados Unidos (Southcom, no acrônimo em inglês), responsável pelas atividades militares de Washington na América Latina, publicou nos últimos dois dias em sua conta no X vídeos que mostram fuzileiros navais atirando com metralhadoras e outros equipamentos durante treinamento no mar do Caribe.

"Fuzileiros navais realizam operações de tiro real em embarcações no mar do Caribe. As forças militares dos EUA estão destacadas no Caribe em apoio à missão do Southcom, com operações dirigidas pelo Departamento de Guerra e que são prioridade do presidente para interromper o tráfico ilícito de drogas e proteger a pátria", afirmou a unidade na quinta (30), referindo-se ao Pentágono pelo nome com o qual Donald Trump quer rebatizá-la.

No dia seguinte, o comando disse que as tropas "são letais e estão prontas".

Os EUA realizam ações militares em águas internacionais há quase um mês, intensificando as tensões com a Venezuela. O número de mortos por bombardeios de Washington no Caribe e no oceano Pacífico contra supostas embarcações com drogas já passa de 60.

Governos da região, opositores e especialistas jurídicos criticam as atividades e apontam ilegalidade, já que o direito internacional não permite ataques contra pessoas que não ofereçam perigo iminente a não ser que se tratem de combatentes inimigos em um contexto de conflito armado ?do contrário, seria apenas assassinato.

O governo americano também acusa o ditador venezuelano Nicolás Maduro de chefiar uma rede de tráfico de drogas chamada Cartel de los Soles, cuja existência é negada por especialistas. Sem mencionar Caracas diretamente, Trump insinuou que poderia ordena ofensivas terrestres contra cartéis de drogas latino-americanos, mas recuou na sexta-feira (31), afirmando que não pretende atacar dentro da Venezuela.

No mesmo dia, Trinidad e Tobago colocou seu Exército em alerta máximo e convocou as tropas a retornar aos quartéis e se preparar para confinamento. Próximo da costa venezuelana, o país caribenho tem se mantido fiel a Washington.

Os EUA enviaram um navio de guerra lança-mísseis ao país no último domingo (26) e o deixaram parado em águas territoriais da Venezuela até a quinta-feira (30). Como resposta, o regime de Nicolás Maduro suspendeu um acordo energético que mantinha com o Trinidad e Tobago.