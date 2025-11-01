SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um tumulto no templo de Sri Venkateswara, no estado de Andhra Pradesh, no sul da Índia, matou ao menos nove pessoas e deixou 18 feridos na madrugada deste sábado (1º), segundo autoridades locais.

A confusão ocorreu quando cerca de 25 mil fiéis se aglomeraram no templo localizado na cidade de Srikakulam para participar de uma cerimônia de Ekadashi, dia que os hindus consideram de bom presságio, disse Pawan Kalyan, vice-ministro-chefe do estado. A capacidade máxima do local é, porém, de 2.000 pessoas, segundo o ministro estadual Anam Ramanarayana Redd.

"Uma investigação será conduzida sobre o trágico incidente", afirmou Kalyan em um comunicado, acrescentando que o templo é administrado de forma privada. À Al Jazeera, autoridades locais disseram que não foram informadas sobre o evento para que pudessem garantir a segurança e que o templo não solicitou e não obteve aprovações oficiais necessárias para funcionar.

Não havia pontos de entrada e saída separados, e houve relatos de caos quando uma grade desabou sob a pressão da multidão enquanto devotos subiam para o primeiro andar elevado do templo.

O governo pagará uma indenização de 200 mil rúpias (R$ 12 mil) às famílias dos mortos e 50 mil rúpias (R$ 3.000) aos feridos, disse o primeiro-ministro Narendra Modi em uma publicação no X.

Em setembro, 31 pessoas morreram e mais de 50 ficaram feridas após um tumulto num comício realizado pelo ator indiano Vijay, que estava em campanha eleitoral e realizava um evento no distrito de Karur, no estado de Tamil Nadu, também no sul do país.