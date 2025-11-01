WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - No período de um ano, Zohran Mamdani, 34, passou de um jovem deputado estadual do Queens ao favorito para ser eleito prefeito de Nova York, a maior cidade dos Estados Unidos --uma guinada que surpreendeu tanto republicanos quanto democratas.

"Esta é uma eleição que terá repercussão nacional", resumiu o senador Bernie Sanders à Folha.

A eleição ocorre nesta terça-feira (4). Se confirmado o resultado das pesquisas, Mamdani será o primeiro prefeito muçulmano e o mais jovem a governar Nova York desde 1892. Mais do que isso, sua vitória daria destaque à ala mais à esquerda do Partido Democrata, já que o candidato se define como socialista e apresenta propostas abertamente progressistas.

Sanders, o mais proeminente representante desse grupo, é um dos principais apoiadores de Mamdani, ao lado de Alexandria Ocasio-Cortez, deputada estrela do Partido Democrata. No último fim de semana, os três participaram de um comício em Nova York que reuniu cerca de 13 mil pessoas num estádio, público comparável ao de campanhas presidenciais.

No evento, Mamdani expressou gratidão a Sanders. "Eu estou aqui diante de vocês esta noite apenas porque o senador ousou permanecer sozinho por tanto tempo", disse ele. Ao The New York Times, Mamdani afirmou que o veterano é a "figura política mais influente da sua vida".

Além de Sanders, o candidato ganhou a bênção de Barack Obama. O ex-presidente ligou para Mamdani neste sábado (1º) e, em uma ligação de meia hora, elogiou a campanha do correligionário e se ofereceu para ser seu conselheiro no futuro, caso ele vença a eleição.

Na conversa, primeiro noticiada pelo The New York Times e depois confirmada pela equipe de Mamdani à agência de notícias Reuters, os dois políticos ainda teriam mencionado um possível encontro em Washington, embora sem nenhuma data definida.

"Zohran Mamdani agradeceu as palavras de apoio do presidente Obama e a conversa sobre a importância de trazer um novo tipo de política para nossa cidade", disse a porta-voz de Mamdani, Dora Pekec. O apoio da mais importante figura do Partido Democrata atualmente é providencial para o candidato, que vê resistência até mesmo dentro da sigla.

À frente de outros dois candidatos nas últimas pesquisas, Mamdani derrotou a ala mais moderada do Partido Democrata defendendo pautas claramente à esquerda. Esse racha provocou uma divisão inédita na eleição nova-iorquina, com dois candidatos democratas concorrendo pela mesma vaga.

As primárias ocorreram em julho, quando Mamdani venceu Andrew Cuomo, ex-governador de Nova York. Mesmo derrotado, Cuomo lançou-se como candidato independente, tentando usar sua experiência como trunfo --embora seja justamente seu passado político que o prejudique.

O terceiro candidato é o republicano Curtis Sliwa, que aparece em terceiro lugar. Segundo pesquisa do Emerson College, Mamdani lidera com 25 pontos de vantagem e vem crescendo desde as primárias de junho.

Analistas e políticos esperam que a eleição nova-iorquina influencie as disputas de 2026. Nas eleições legislativas de meio de mandato, estarão em jogo as maiorias no Congresso --fator que pode impactar diretamente o avanço ou bloqueio de políticas da gestão de Donald Trump.

Nascido em Kampala, capital de Uganda, Mamdani mudou-se aos sete anos para Nova York com os pais, de origem indiana. Filho de um professor da Universidade Columbia e de uma diretora de cinema, tornou-se cidadão americano em 2018.

Antes de ingressar na política, trabalhou como conselheiro habitacional, ajudando moradores de baixa renda do Queens a evitar despejos. Formado em estudos africanos pela Bowdoin College, criou na universidade um grupo de defesa da Palestina, bandeira que também levou à campanha para prefeito.

A polêmica em torno de suas críticas a Israel ultrapassou Nova York e provocou intenso debate entre judeus em todo o país, levantando questionamentos sobre o papel da comunidade judaica na política americana. Uma carta assinada por mais de 1.100 rabinos condenando o antissionismo ampliou ainda mais a divisão dentro das sinagogas e organizações judaicas.

Mamdani ainda chegou a ser cantor de rap, um histórico contribuiu para seu carisma e forte conexão com a juventude. Seu apelo popular também vem de propostas voltadas ao custo de vida, especialmente o da habitação --um dos maiores problemas de Nova York.

Suas propostas, no entanto, geram tanto entusiasmo quanto ceticismo.

"O que muda o jogo nesta eleição é você ter um prefeito jovem, enérgico, carismático e com apelo popular. As pessoas querem mudança, e ele representa essa mudança", afirma o cientista político Robert Shapiro, professor da Universidade Columbia. "Ele é um candidato populista, no sentido de enfatizar as necessidades da população. Agora, como vai transformar suas políticas em realidade, é uma dúvida."

Mamdani apresenta quatro propostas centrais: ônibus gratuitos por toda a cidade; uma rede de supermercados públicos administrados pela prefeitura, para reduzir preços; congelamento dos aluguéis para combater o alto custo da moradia; e a ampliação da oferta de habitação acessível. Além disso, ele pretende aumentar impostos sobre quem ganha mais de US$ 1 milhão por ano.

Já no campo internacional, condenou as ações de Israel em Gaza, chamando-as de genocídio --posição que dividiu o Partido Democrata. Cuomo, por exemplo, posicionou-se firmemente a favor de Israel.

As propostas de Mamdani, no entanto, têm sua viabilidade questionada. "Ele propõe creches e ônibus gratuitos. Mas como vai pagar por isso? É muito difícil implementar o que prevê. Se quiser aumentar impostos, precisará de aprovação", diz Shapiro.

O professor ressalta ainda que os republicanos devem usar a eleição de Mamdani para criticar os democratas nas próximas eleições nacionais. "As implicações nacionais são que sua eleição dará oportunidades aos republicanos para demonizá-lo e criticá-lo. Entre os democratas, havia muitos candidatos, alguns até melhores, mas eles não conseguiram vencer por causa da forte base de apoio que ele construiu", afirma.

O sucesso ou fracasso da gestão de Mamdani poderá ter impactos significativos nas eleições de meio de mandato, servindo tanto como argumento a favor quanto contra os democratas no cenário nacional.

Veja as principais propostas de Mandani

Creche universal e gratuita

A proposta mais ambiciosa de Mamdani é a criação de um sistema de creche universal e gratuita. Atualmente, Nova York já oferece pré-escola sem custo para todas as crianças de 4 anos e para muitas de 3 anos. O plano ampliaria esse benefício para bebês e crianças menores de 3 anos, o que representaria um grande desafio estrutural e financeiro.

Seria necessário construir novas creches e contratar um grande número de profissionais de educação infantil. Segundo o The New York Times, o custo estimado é de US$ 6 bilhões por ano, e o financiamento viria do aumento da alíquota do imposto corporativo estadual e do imposto de renda municipal. Como esses tributos dependem de aprovação estadual, o programa precisaria ser autorizado pelo Estado de Nova York.

Ônibus rápidos e gratuitos

Mamdani também promete tornar os ônibus da cidade rápidos e gratuitos, beneficiando mais de 1 milhão de nova-iorquinos que utilizam o transporte diariamente --em sua maioria, trabalhadores da classe média e baixa. Hoje, os ônibus de Nova York são considerados os mais lentos do país, com uma velocidade média de cerca de 13 km/h.

Segundo estimativas da campanha, o programa custaria menos de US$ 800 milhões por ano. Em 2024, foram registradas aproximadamente 410 milhões de viagens de ônibus, e, considerando a tarifa de US$ 2,90 e a evasão de pagamento de 48%, o custo para tornar o serviço gratuito seria de pouco mais de US$ 600 milhões anuais.

Supermercados públicos

Outra proposta é a criação de supermercados públicos com o objetivo de reduzir os preços dos alimentos. O plano prevê a abertura de um supermercado em cada distrito como parte de um programa piloto. Caso a iniciativa tenha sucesso, o modelo poderia ser expandido para outras regiões da cidade.

De acordo com o The New York Times, o custo estimado é de US$ 60 milhões por ano para a operação de cinco unidades. A cidade arcaria com despesas como aluguel, serviços públicos e impostos sobre a propriedade, enquanto as lojas comprariam e venderiam produtos a preços de atacado, utilizando armazéns centrais para distribuição. Experiências semelhantes foram analisadas em Chicago, onde a criação de três lojas exigiria um investimento inicial de cerca de US$ 26 milhões.

Congelamento dos aluguéis

Mamdani propõe o congelamento dos aluguéis dos quase um milhão de apartamentos com aluguel estabilizado existentes em Nova York --uma medida considerada a mais fácil de implementar entre suas propostas.

A política não teria custo direto para o orçamento municipal, pois seria aprovada pelo Conselho de Diretrizes de Aluguel (Rent Guidelines Board), formado por nove membros nomeados pelo prefeito. Mamdani poderia nomear representantes alinhados à sua visão política, embora o processo de substituição dos membros seja gradual, o que impediria uma reformulação imediata do conselho.

Especialistas lembram que congelamentos semelhantes foram adotados durante o governo de Bill de Blasio, com o argumento de que eram necessários para apoiar os inquilinos em dificuldades. Apesar de não representar uma despesa direta para o município, a medida poderia aumentar os encargos dos proprietários, que continuariam responsáveis pela manutenção de prédios antigos e pelo pagamento de impostos sobre a propriedade.