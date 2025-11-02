SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama (2009-2017) juntou-se à campanha do Partido Democrata às vésperas das eleições estaduais no país e, neste sábado (1º), criticou o atual mandatário, Donald Trump, por políticas que classificou de caóticas.

Mais importante membro do partido atualmente, Obama foi ovacionado ao subir ao palco nos comícios de duas candidatas em pleitos de meio de mandato considerados decisivos em 2026: a ex-congressista Abigail Spanberger, na Virgínia, e a atual deputada democrata Mikie Sherrill, em Nova Jersey. Antes disso, ele vinha mantendo discrição.

Analistas e políticos esperam que as próximas eleições influenciem as disputas de 2026. Nas eleições legislativas de meio de mandato, estarão em jogo as maiorias no Congresso --fator que pode impactar diretamente o avanço ou bloqueio de políticas da gestão de Trump.

"Vamos encarar: nosso país e nossa política estão em um lugar bastante sombrio agora. É difícil saber por onde começar, porque todos os dias a Casa Branca oferece às pessoas uma nova dose de ilegalidade, imprudência, mesquinhez e simplesmente loucura pura", disse a uma multidão de apoiadores de Spanberger na Universidade Old Dominion, em Norfolk.

O ex-presidente criticou ainda as taxas de importação que Trump impôs a diversos países. "Os custos não diminuíram para as famílias comuns, mas aumentaram, graças a essa política tarifária desastrosa", afirmou.

Já em Newark, em Nova Jersey, para apoiar Sherrill, ele ironizou as reformas na Casa Branca. "Para ser justo, ele tem se concentrado em algumas questões críticas, como pavimentar o Jardim das Rosas para que as pessoas não sujem os sapatos de lama e construir um salão de baile de US$ 300 milhões", disse.

Pesquisas mostram Spanberger, 46, com uma vantagem considerável sobre a candidata republicana, a vice-governadora Winsome Earle-Sears, 61, enquanto Sherrill tem vantagem de um dígito sobre o republicano Jack Ciatterelli, 63, que se candidatou pela terceira vez consecutiva ao cargo de governador --em 2021, ele perdeu a disputa por três pontos percentuais.

As eleições acontecem na próxima terça-feira (4). No mesmo dia, os moradores da cidade de Nova York irão às urnas para escolher seu próximo prefeito. O favorito até agora é o democrata Zohran Mamdani, 34, jovem deputado estadual mulçumano e socialista do Queens.

Recentemente, ele foi apadrinhado por Obama --no sábado (1º), o ex-presidente telefonou para Mamdani, elogiou a campanha do correligionário e se ofereceu para ser seu conselheiro no futuro, caso ele vença a eleição. Nascido na Uganda, o jovem aparece bem à frente de seu principal concorrente, o ex-governador Andrew Cuomo, nas pesquisas eleitorais.