SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A presidente da Tanzânia, Samia Suluhu Hassan, disse em seu discurso de posse nesta segunda-feira (3) que o país vai superar os protestos violentos desencadeados pela eleição da semana passada, contestada pela oposição.

O pleito foi marcado por denúncias de fraude e relatos de centenas de mortos, que o governo classificou de exagerados. Hassan, que assumiu o poder em 2021 após a morte do ex-presidente John Magufuli, foi declarada vencedora com quase 98% dos votos após disputa na qual seus dois principais adversários foram impugnados.

Durante a cerimônia em Dodoma, a capital, a presidente de 65 anos disse que as manifestações são violentas e destrutivas. Ela ainda pediu que o país "siga em frente" a despeito de o Escritório de Direitos Humanos da ONU afirmar ter recebido relatos confiáveis de ao menos dez mortes durante os protestos -o governo negou o número e defendeu a atuação das forças de segurança.

Observadores da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, principal grupo multilateral do sul do continente africano, disseram que, em várias regiões, "os eleitores não puderam expressar sua vontade democrática", apontando restrições à oposição e indícios de fraude nas urnas.

A comissão eleitoral, no entanto, sustentou que o processo foi "justo e transparente" e informou que Hassan recebeu 31,9 milhões de votos, bem mais que os 12,5 milhões obtidos por Magufuli em 2020. Ela é uma das duas únicas mulheres chefes de Estado da África.

O acesso à internet continua bloqueado no país desde o dia da eleição, e funcionários públicos continuam trabalhando de casa, enquanto forças militares e policiais permanecem nas ruas.

A União Africana, que reúne 55 países do continente, parabenizou Hassan pela vitória, mas pediu que seu governo respeite os direitos e liberdades fundamentais. Após ter sido elogiada em 2021 por reduzir a repressão estatal, a presidente passou a enfrentar críticas de opositores e ativistas por prisões e desaparecimentos de críticos, casos sobre os quais prometeu uma investigação.