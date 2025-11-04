SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, atacou os eleitores judeus que apoiam o candidato socialista e muçulmano Zohran Mamdani, favorito a vencer a prefeitura da maior cidade do país nas eleições que ocorrem nesta terça-feira (4), chamando-os de estúpidos em publicação numa rede social.

"Qualquer judeu que vote em Zohran Mamdani, um comprovado e autoproclamado INIMIGO DOS JUDEUS, é uma pessoa estúpida!!!", escreveu o republicano, com as habituais maiúsculas, na rede Truth Social.

Trump aumentou as críticas em relação a Mamdani após o pleito ganhar projeção. Se confirmado o resultado das pesquisas, o democrata será o primeiro prefeito muçulmano e o mais jovem a governar Nova York desde 1892. Mais do que isso, sua vitória daria destaque à ala mais à esquerda do Partido Democrata, já que o candidato se define como socialista e apresenta propostas progressistas.

À frente de outros dois candidatos nas últimas pesquisas, Mamdani derrotou a ala mais moderada do Partido Democrata defendendo pautas claramente à esquerda. Esse racha provocou uma divisão inédita na eleição nova-iorquina, com dois candidatos democratas concorrendo pela mesma vaga.

As primárias ocorreram em julho, quando Mamdani venceu Andrew Cuomo, ex-governador de Nova York. Mesmo derrotado, Cuomo lançou-se como candidato independente, tentando usar sua experiência como trunfo -embora seja justamente seu passado político que o prejudique.

O terceiro candidato é o republicano Curtis Sliwa, que aparece em terceiro lugar. Segundo pesquisa do Emerson College, Mamdani lidera com 25 pontos de vantagem.

