NOVA YORK, EUA (FOLHAPRESS) - Em janeiro deste ano, Zohran Mamdani, 34 anos, gravou um vídeo em frente a uma barraca de sanduíches árabes em Nova York no qual afirmou: "Nova York está sofrendo de inflação do halal'". O recém eleito prefeito de Nova York fez uma brincadeira usando a comida halal -que tem um preparo específico permitido pelas leis islâmicas- para dizer que a comida de rua na cidade estava cara demais.

"Arroz com frango agora custa US$ 10 ou mais. É hora de o halal custar US$ 8 de novo", afirmava ele no vídeo, brincando com o slogan de Trump "faça a América grande de novo". O vídeo viralizou, assim como tantos outros que o então candidato fez apontando o alto custo de vida para os nova-iorquinos.

A linguagem simples, direta e o carisma foi capaz de conectá-lo rapidamente com os mais jovens na maior cidade dos EUA, avalia o cientista político Robert Shapiro, professor da Universidade Columbia. Isso ajudou a catapultar o então desconhecido deputado estadual de Nova York, eleito em 2020 para representar o condado do Queens, ao fenômeno eleitoral da campanha à Prefeitura deste ano.

Mamdani nasceu em Uganda e mudou-se para Nova York aos sete anos de idade com os pais, que têm origem indiana. Tornou-se cidadão americano em 2018.

Aos 34, o representante da geração millenial será o mais jovem a ocupar o cargo de prefeito de Nova York desde 1892. Será ainda o primeiro mulçumano a gerir a maior cidade dos Estados Unidos e o primeiro socialista em mais de 30 anos.

"Esta eleição é uma mudança no jogo porque você tem um prefeito jovem, enérgico, com muito carisma e apelo. Os eleitores estão votando por uma mudança. Como isso se traduz em políticas públicas ainda não está claro", diz Shapiro, ecoando certo ceticismo que ronda as propostas do prefeito. "Ele enfatizou o que as pessoas precisam", disse o cientista político.

A mãe do prefeito eleito, Mira Nair, graduou-se na Universidade Harvard e tornou-se uma cineasta focada em filmes sobre Ásia e Índia. Ela ganhou prêmios em Cannes, no Festival de Veneza e foi indicada ao Oscar por suas obras.

Já o pai de Mamdani, Mahmood Mamdani, tem doutorado em Harvard e é professor de antropologia na Universidade Columbia. O casal conheceu-se em Uganda.

Mamdani casou-se neste ano com Rama Duwaji, 28 anos, artista nascida na Síria e radicada no Brooklyn. Duwaji é ilustradora e animadora, e já colaborou com diversas empresas e veículos, como a revista The New Yorker, o jornal The Washington Post, e o aplicativo de música Spotify, entre outros, segundo a própria biografia. O casal se conheceu por meio de um aplicativo de namoro.

Em Nova York, Mamdani concluiu o ensino médio numa escola pública de elite, a Bronx High School of Science. Ali, fundou o time de críquete do colégio, como ele relata em sua biografia na Assembleia de Nova York.

"Esse ato, embora não fosse aparentemente político, lhe ensinou como a união de algumas pessoas com ideias semelhantes pode transformar a retórica em realidade", diz o texto.

Depois, formou-se em estudos africanos pela Bowdoin College em 2014. Na universidade, localizada no estado do Maine, ele criou um grupo de defesa da Palestina, uma das bandeiras que ergueu na sua campanha a prefeito. Durante o curso, passou algumas semanas no Egito estudando árabe.

Naquela época, também flertou com a carreira de cantor de rap, que começou em 2010. Intitulou-se primeiro como Young Cardamom e depois como Mr. Cardamom (Jovem Cardamomo e Sr. Cardamomo, em português). Suas músicas focavam em histórias sobre sua avó e comida, e eram feitas em seis línguas diferentes.

Mamdani frequentemente fala sobre comida e já apontou como um de seus restaurantes favoritos em Nova York o "reis do kabab", uma lanchonete no Queens. Uma outra curiosidade sobre o prefeito é que ele já correu duas maratonas.

Segundo contou à New Yorker, Mamdani largou a carreira de cantor de rap depois de o pai pedir a ele que achasse "um emprego de verdade".

Em 2017, trabalhou na campanha de Khader El-Yateem para o Conselho Municipal de Nova York. No ano seguinte, em 2018, atuou como gerente de campanha de Ross Barkan, candidato ao Senado Estadual de Nova York, fortalecendo sua experiência em organização política e eleitoral.

Naquele mesmo ano, começou a trabalhar na organização Chhaya, um grupo de defesa da habitação, onde atuou como conselheiro de prevenção de execuções hipotecárias, auxiliando famílias a manterem suas casas e aprofundando seu compromisso com causas sociais e de justiça econômica.

E 2020, foi eleito deputado estadual para representar na Assembleia Legislativa de Nova York o condado do Queens, já filiado ao Partido Democrata e parte da ala socialista da legenda. Mamdani já relatou que uma de suas grandes inspirações é o senador Bernie Sanders, o mais proeminente representante dos socialistas democratas e que foi candidato à Presidência em 2016.

Falando à Folha de S.Paulo no último dia 1º, Sanders ressaltou a relevância da eleição de Nova York neste ano. "Esta é uma eleição que terá repercussão nacional", disse. A chegada de Mamdani à liderança da cidade representa o cargo de maior destaque ocupado pelos socialistas recentemente e pode impactar na formação de novas lideranças do partido.

Deverá ainda ter importante efeito nas eleições de meio de mandato para o Congresso americano no ano que vem, sendo usada por republicanos como meio de tentar atacar os democratas, chamando-os de "radicais".

Ao longo da campanha, adversários exploraram a inexperiência administrativa e a pouca atuação legislativa de Mamdani, mas não o suficiente para derrotá-lo. Segundo o New York Times, de cerca de 20 projetos de lei que ele apresentou, só três se tornaram lei.

Mamdani mora desde 2018 em Astoria, no Queens, em um apartamento com aluguel estabilizado. Esse modelo impede o proprietário de aumentar o valor do aluguel acima de limite estabelecido por agência. Mamdani propõe justamente ampliar esse tipo de moradia para tornar os alugueis mais acessíveis na cidade.

Além desta, Mamdani propõe ônibus gratuitos por toda a cidade; uma rede de supermercados públicos, geridos pela prefeitura, para baratear preços; o congelamento do preço de aluguéis para enfrentar um dos grandes problemas da cidade, o elevado custo habitacional; e a promoção de mais moradias com valores acessíveis.

Mamdani também prevê ampliar impostos sobre aqueles que ganham mais de US$ 1 milhão por ano. Não se limitou aos temas internos: condenou a ação de Israel em Gaza, que classificou de genocídio tanto em comícios como em vídeos --tema que divide o Partido Democrata. Cuomo posicionou-se a favor de Israel.