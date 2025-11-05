BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Os californianos aprovaram nesta terça-feira (4) a mudança dos distritos eleitorais do estado para as próximas eleições, uma vitória para o Partido Democrata em oposição ao presidente Donald Trump.

O Legislativo da Califórnia, de maioria democrata, desenhou e aprovou novo mapa eleitoral em reação a medidas semelhantes tomadas em unidades da federação de maioria republicana para favorecer Trump nas eleições que renovarão parte do Legislativo em 2026.

A proposta, que retira temporariamente a autoridade de uma comissão paritária responsável por desenhar os distritos eleitorais e aplica o novo mapa aprovado, precisava do aval da população através de um referendo.

Com a vitória da chamada Proposição 50, o novo mapa eleitoral passa a valer no pleito de 2026, quando o estado vai escolher novos representantes para a Câmara federal, além das duas Casas do legislativo estadual, governador e outros cargos.

A aprovação da medida é uma vitória para o governador Gavin Newsom. O democrata encabeçou a mudança em resposta à medida semelhante tomada pelo Texas, estado de maioria republicana, e apoiada por Trump.

A proposta texana, aprovada em agosto após resistência de legisladores estaduais democratas, desencadeou discussões semelhantes em outros estados de maioria republicana, como Ohio, Flórida, Indiana e Missouri, assim como em estados de maioria democrata, casos de Maryland e Illinois.

A justificativa democrata na Califórnia era de ao menos neutralizar as mudanças texanas. Os dois são os estados com maior número de representantes no Congresso, 52 para os californianos e 38 para os texanos.

O novo mapa eleitoral da Califórnia aumenta a concentração de áreas majoritariamente democratas e com isso pode resultar em cinco cadeiras a mais para o Partido Democrata na Câmara federal nas eleições de meio de mandato, marcadas para novembro do ano que vem.

Para diversos cargos dos Legislativos federal e estaduais, o eleitor escolhe um representante por distrito, subdivisões criadas e reformuladas com base em dados dos censos nacionais, realizados a cada dez anos. Na teoria, essas mudanças periódicas servem para refletir melhor a composição demográfica interna do estado, evitando distorções representativas.

O redesenho, no entanto, é frequentemente feito com base em interesses da legenda majoritária em cada estado para maximizar ganhos políticos, prática conhecida como gerrymandering.

Newsom tem se colocado de forma mais incisiva como contraponto a Trump principalmente desde a decisão do presidente republicano de enviar a Guarda Nacional para conter protestos contra agressivas medidas anti-imigratórias federais no estado.

O governador californiano vinha se esquivando de afirmar que considerava se candidatar à Presidência em 2028, mas admitiu essa possibilidade no fim de outubro.

Newsom tem aumentado suas críticas a Trump e liderou a campanha pela aprovação da Proposição 50, que retira temporariamente a autoridade de uma comissão paritária responsável por desenhar os distritos eleitorais e aplica o novo mapa aprovado no Legislativo do estado.

O democrata acusou Trump de estar fraudando as eleições para o Legislativo federal do ano que vem ao apoiar mudanças no Texas e em outros estados, e disse que o presidente "não está de brincadeira".

"Ele [Trump] está mudando as regras e fraudando o jogo porque ele sabe que vai perder se as coisas continuarem como estão. Ele não esperava que a Califórnia respondesse na mesma moeda", afirmou o governador em entrevista à NBC News antes da aprovação final da proposta no referendo.