SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Donald Trump citou "institutos de pesquisa" para afirmar que sua ausência na cédula de votação e o apagão do governo federal foram os dois motivos pelos quais os republicanos perderam as eleições desta terça-feira (4). Somente nesta noite, democratas venceram a Prefeitura de Nova York, com Zohran Mamdani, e os governos estaduais de Virginia e Nova Jersey, com Abigail Spanberger e Mikie Sherrill, respectivamente.

O presidente americano publicou, em sua rede Truth Social, um citação atribuída a institutos de pesquisas não identificados. Nos três pleitos, os candidatos apoiados pela Casa Branca ?o independente Andrew Cuomo, em Nova York, e os republicanos Winsome Earle-Sears e Jack Ciattarelli, em Virginia e Nova Jersey? foram derrotados.

No caso da prefeitura da maior cidade americana, Trump interveio repetidas vezes ao afirmar que, caso Mamdani vencesse, não repassaria verbas federais a Nova York além do mínimo exigido por lei. Ainda nesta terça, quando as urnas já estavam abertas, o presidente chamou de "estúpidos" os judeus que votassem no candidato democrata, acusado por opositores de antissemitismo devido a seu apoio à Palestina.

Os três resultados negativos compõem o primeiro teste eleitoral deste segundo mandato do republicano. Mesmo com representantes de diferentes alas do partido, os democratas conseguiram emplacar três grandes redutos em meio à intensa campanha federal por seus representantes locais.

Além disso, eleitores da Califórnia aprovaram a mudança dos distritos eleitorais do estado para as próximas eleições, fortalecendo os democratas em vitória para o governador Gavin Newsom.

Spanberger e Sherrill, agora governadores eleitas, são democratas moderadas, com experiência em segurança nacional, e colocaram a narrativa anti-Trump em primeiro plano, buscando aproveitar a raiva do eleitorado contra a plataforma do presidente.

Em Nova York, Mamdani propôs políticas de esquerda mais ambiciosas, incluindo o congelamento dos aluguéis de quase um milhão de apartamentos e a gratuidade dos ônibus da cidade.

Nos três casos, as participações da população, que não tem obrigação legal de votar, foram massivas e, segundo analistas políticos locais, representaram comparecimentos excepcionalmente altos nas urnas.

A deputada Alexandria Ocasio-Cortez, também da ala socialista do Partido Democrata, saudou a vitória de Mamdani e afirmou ser "um grande passo rumo a um futuro melhor para a cidade". Segundo ela, Nova York enviou uma mensagem ao presidente Trump. "Ele sabe que se mexer conosco, mexe com o país inteiro", disse.

Bernie Sanders, citado por Mamdani como uma inspiração na política, afirmou nas redes sociais que o prefeito eleito "conseguiu uma das maiores reviravoltas políticas da história moderna americana". Ele acrescentou: "Sim. Nós PODEMOS criar um governo que represente os trabalhadores e não o 1% mais rico."

O jornal conservador New York Post, que fez dura oposição à candidatura de Mamdani durante a corrida eleitoral, divulgou a capa de sua edição desta quarta. Nela, resgata acusações frequentes ao democrata ao fazer uma alusão ao filósofo Karl Marx e colocar um desenho de Mamdani com uma foice e um martelo, símbolos do comunismo ?o prefeito eleito negou repetidas vezes, após falas de Trump, ser comunista. Na manchete, escreveu: "On your Marx, get set, Zo!", um trocadilho com a frase "preparar, apontar, já!" usando os nomes de Marx e de Mamdani.