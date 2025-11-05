SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um motorista atropelou pedestres nesta quarta-feira (5) na ilha de Oléron, da França, e feriu pelo menos nove pessoas, segundo autoridades. O suspeito, um homem de 35 anos, foi preso, informou o ministro do Interior francês, Laurent Nuñez, em publicação na plataforma X.

De acordo com o promotor Arnaud Laraize, o homem gritou "Allahu Akbar" ("Deus é o maior", em árabe) no momento da prisão. O prefeito de Oléron, Thibault Brechkoff, disse ao canal BFM TV que duas pessoas feridas estavam em estado grave, embora parte da imprensa francesa tenha informado que quatro vítimas estão em condições consideradas críticas.

As causas do atropelamento ainda estão sendo investigadas. Segundo o jornal Le Parisien, uma das hipóteses é de que o homem possa sofrer de distúrbios mentais. A emissora BFM acrescentou que ele já era conhecido pela polícia por delitos menores, como dirigir embriagado e envolvimento com drogas.

O Ministério Público Antiterrorismo da França não havia assumido o caso, o que indica que as autoridades não tratam o episódio como ataque terrorista, ao menos por ora.