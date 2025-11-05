SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cidade de Nova York, nos Estados Unidos, elegeu Zohran Mamdani como prefeito. Esta é a primeira vez que um muçulmano e socialista chega ao cargo. Também foi o primeiro candidato na história da cidade a sair do quase anonimato para a vitória. Ele concorreu com Andrew Cuomo, ex-governador democrata que concorreu como independente.

E diversas celebridades já haviam tornado público seus votos. Em Mandani votaram nomes como a atriz Lupita Nyong'o e Mark Ruffalo.

Já no candidato Cuomo votaram o cineasta Woody Allen e o bilionário Elon Musk. Em 2021, Cuomo, então governador do estado, renunciou ao cargo, pressionado por membros de seu partido e por um possível processo de impeachment.

O anúncio foi feito uma semana após virem a público os resultados de uma ampla investigação contra ele sobre assédio sexual.

Em um discurso de 20 minutos, transmitido ao vivo, o democrata negou que tenha cometido crimes, embora tenha dito que aceitava "total responsabilidade" por ter ofendido mulheres em meio ao que caracterizou como tentativas malsucedidas de ser afetuoso.