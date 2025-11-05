BUENOS AIRES, ARGENTINA (FOLHAPRESS) - A vitória da coalizão A Liberdade Avança nas eleições legislativas de 26 de outubro não serviu para aplacar as disputas internas no coração do governo de Javier Milei. Pelo contrário, por ser atribuído a uma estratégia de sua irmã e braço direito, Karina, o voto de confiança que os argentinos deram ao presidente rompeu o equilíbrio de forças no mileísmo.

Desde as eleições legislativas nacionais, Karina voltou a ocupar o lugar central no governo. O novo Chefe de Gabinete, Manuel Adorni, que era porta-voz da Casa Rosada, é um nome de Karina. Ele foi nomeado para o lugar de Guillermo Francos com a promessa de aprofundar as reformas que Milei tenta fazer desde o início do mandato.

O presidente também fez mudanças no recém-criado Ministério do Interior, ao nomear Diego Santilli, político de origem do PRO (do ex-presidente Mauricio Macri), para a vaga. Santilli acaba de ser eleito como principal nome da lista de deputados da província de Buenos Aires, é próximo de Karina e se posiciona para tentar governar a província em 2027.

Apesar da vitória, existem tensões entre os aliados de Karina e os de Santiago Caputo, conselheiro da Casa Rosada, sem um cargo oficial no governo, mas que comanda o discurso do mileísmo nas redes sociais. O presidente, Karina e Caputo formam o chamado de "Triângulo de Ferro".

O jornalista Juan Luis González, autor de duas biografias sobre os irmãos Milei, lembra que todos os que tentaram medir forças com Karina acabaram expulsos do movimento ultraliberal ou enfraquecidos.

"Karina polarizou a eleição, vencendo com candidatos completamente desconhecidos, enquanto Caputo defendia alianças. Ambos estavam esperando os resultados para ver quem ganharia terreno", diz González. "Como sempre, este governo demonstra que os dois irmãos mandam, movidos por seus traumas de infância. Ela, que controla a vida de Javier há décadas, está estendendo esse controle ao governo e às Forças Armadas."

A centralidade de Karina no governo do irmão nunca foi aprovada com unanimidade. Ainda no início de seu mandato, o presidente passou a ser alvo de críticas por ter mudado as regras de nomeações de parentes próximos, para que ela assumisse como Secretária-Geral da Presidência.

A irmã do presidente já tinha sido implicada no escândalo $Libra, no começo do ano, sendo apontada como a pessoa que facilitou o contato dos criadores do criptoativo com Milei, que promoveu o investimento sem lastro em suas redes sociais.

O ponto mais baixo da imagem de Karina foi há dois meses, pouco antes das eleições legislativas da província de Buenos Aires. Ela foi mencionada nos áudios atribuídos ao ex-diretor da Agência para Pessoas com Deficiência. Nas gravações, Karina aparece como favorecida em um esquema de propinas na compra de medicamentos. Ela foi criticada mesmo por aliados de Milei, que pediam que ela saísse do governo.

Antes das eleições e com Karina sendo criticada internamente, havia especulações de que Santiago Caputo poderia ser promovido a um cargo ministerial importante. Contudo, Milei decidiu que Caputo continuaria em sua função atual, onde exerce influência significativa. Ele segue com um papel importante em diversas áreas, indicando nomes em postos, como Saúde, Justiça, Inteligência e Agricultura, além de influenciar a Alfândega.

Nos primeiros dias após os resultados eleitorais, o governo abandonou o discurso agressivo, acenou para os governadores em busca de apoio para as reformas que pretende retomar, mas sem dividir poder. Ao mesmo tempo, os irmãos Milei não fecharam ainda mais o governo com indicações de confiança, em vez de compartilhar pastas para conquistar aliados.

Não há urgência na escolha dos novos substitutos de Patricia Bullrich e Luis Petri nas pastas de Segurança e Defesa, respectivamente, já que ela foi eleita para o Senado e ele para a Câmara.

A disputa entre os karinistas e os caputistas levou a uma quase renúncia de Caputo, devido à sua não inclusão no gabinete. O ministro da Justiça, Mariano Cúneo Libarona, que havia oferecido sua renúncia, deve permanecer no cargo.

"Os aliados de Karina estão dizendo que agora chega a hora de atacar os cargos de poder de Caputo", reforça González. Para o escritor, a tendência para os próximos meses é que Milei retome a relação com os governadores, mas sem dividir poder.

"É o único jeito de governar que ele conhece e agora tem o respaldo das urnas. Dias depois da derrota na província de Buenos Aires, eles organizaram uma reunião com governadores e apenas três compareceram. No dia seguinte às eleições legislativas nacionais, uma reunião foi convocada e vieram 20 governadores."