SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um motorista atropelou pedestres nesta quarta-feira (5) na ilha de Oléron, na França, e feriu pelo menos cinco pessoas, algumas em estado grave, segundo autoridades. O suspeito, um homem de 35 anos, foi preso e acusado de tentativa de homicídio.

O homem, um cidadão francês, gritou "Allahu Akbar" ("Deus é o maior", em árabe) no momento da prisão, disse o promotor Arnaud Laraize. Segundo ele, o atropelamento foi um ato deliberado.

Os investigadores, contudo, pediram cautela durante a apuração dos fatos. O Ministério Público Antiterrorismo da França não havia assumido o caso até a manhã desta quarta, o que indica que as autoridades não tratam o episódio como um ataque terrorista, ao menos por enquanto.

Segundo o jornal Le Parisien, uma das hipóteses é de que o motorista possa sofrer de distúrbios mentais. A imprensa local informou que o homem já era conhecido pela polícia devido a delitos menores, incluindo furto, embriaguez ao volante e envolvimento com drogas. Ele não constava, porém, em lista de "indivíduos radicalizados".

O prefeito de Oléron, Thibault Brechkoff, disse que o motorista atingiu as vítimas em diferentes pontos da ilha. Em seguida, o homem ateou fogo ao veículo, que transportava botijões de gás. Os policiais usaram uma arma de choque para neutralizá-lo. Toda a ação durou cerca de meia hora.

Minutos após o atropelamento, autoridades disseram que nove pessoas ficaram feridas. Depois, revisaram o número para cinco. Duas pessoas estão estado grave. As vítimas têm de 21 a 67 anos, e algumas tiveram de ser transportadas de helicóptero ao hospital.

Detalhes sobre a vítima ou o motorista não foram divulgados. Autoridades se limitaram a dizer que o suspeito é um pescador local.

Políticos repercutiram o caso. O ministro do Interior, Laurent Nuñez, anunciou que irá ao local a pedido do premiê Sébastien Lecornu. Já Jordan Bardella, líder da ultradireita, pediu rigor numa publicação feita nas redes sociais. Um dos feridos é assessor parlamentar do partido Reunião Nacional, o mesmo de Bardella.

"Meus pensamentos estão com os feridos. Desejamos uma recuperação rápida e completa. O autor dessa violência cega e deliberada deve receber uma punição exemplar", escreveu ele.

A deputada Marine Le Pen, também do Reunião Nacional, disse ter ficado horrorizada. "Agradecemos às forças de segurança que rapidamente detiveram o agressor. Nossos pensamentos estão com as vítimas e suas famílias", escreveu ela no X.