BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira (5) que vai "ajudar, um pouco, talvez" o prefeito eleito de Nova York, o democrata Zohran Mamdani, que tem sido alvo de críticas do republicano.

"Vamos ver como um comunista se sai em Nova York. Vamos ver como isso vai funcionar. Vamos ajudá-lo, vamos ajudar. Queremos que Nova York tenha sucesso. Vamos ajudá-lo, um pouco, talvez", disse Trump em evento em Miami.

O presidente americano atacou Mamdani nesta terça-feira (4), dia do pleito e, ao afirmar que um voto no republicano Curtis Sliwa era "um voto em Mamdani", pediu ao eleitorado que votasse em Andrew Cuomo,o ex-governador democrata que disputou como independente.

Trump ainda havia reiterado ameaça de que restringiria o repasse de verbas federais para a cidade caso Mamdani vença as eleições. "É altamente improvável que eu contribua com verbas federais além do mínimo exigido", escreveu Trump em publicação na sua rede Truth Social.

O presidente já havia atacado Mamdani em junho, quando o socialista venceu as primárias democratas. "Ele vai ter que fazer a coisa certa, ou Nova York não receberá dinheiro algum. Ele precisa se comportar ou não terá nenhum recurso", afirmou Trump naquele momento.

O presidente ainda chamou Mamdani de "um comunista puro" e, por isso, classificou sua possível vitória como inconcebível. A ameaça não é simbólica. Segundo o The Guardian, mais de US$ 100 bilhões são destinados anualmente a Nova York por meio de repasses e programas federais.

Mamdani escolheu nesta quarta-feira os principais nomes para liderar sua equipe de transição, que possivelmente integrarão seu governo em janeiro. Todas são mulheres com experiência recente direta na administração pública ou em grandes organizações do terceiro setor.

Na direção do grupo estará Elana Leopold, que trabalhou na gestão do ex-prefeito democrata Bill de Blasio e participou ativamente da campanha de Mamdani. Ao lado dela, como vice-líderes, foram nomeadas Lina Khan, Melanie Hartzog, Maria Torres-Springer e Grace Bonilla.