SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Distrito Federal realizou nesta quinta-feira (6) uma operação contra um brasileiro de 33 anos, cuja identidade não foi divulgada, acusado de ameaçar e enviar mensagens de ódio a autoridades dos Estados Unidos.

A Operação Sentinel, conduzida pela Divisão de Prevenção e Combate ao Extremismo Violento, cumpriu mandados de busca e apreensão em Goiânia. O homem não foi preso, mas teve alguns de seus pertences, incluindo aparelhos eletrônicos, levados para investigação.

A ação, que investiga um caso de extremismo violento com motivação ideológica e racista, foi desencadeada após o Serviço Secreto do Estados Unidos enviar, no mês passado, um alerta ao Ministério da Justiça e Segurança Pública.

O suspeito, segundo a Polícia Civil, teria enviado emails com conteúdo de ódio racial e antissemita, além de ameaças a autoridades americanas. Segundo informações da CNN, o presidente Donald Trump era um dos alvos.

No dia seguinte ao envio das mensagens, o homem teria ido até embaixada dos Estados Unidos em Brasília carregando uma mala, mas foi impedido de entrar no local pela equipe de segurança. O episódio foi então denunciado ao governo brasileiro.

A polícia coletou provas para identificar conexões com possíveis grupos extremistas e prevenir a ocorrência de atos violentos. Os agentes apreenderam documentos, incluindo um caderno com anotações que indicavam um suposto plano do homem de tentar entrar nos Estados Unidos via Guatemala.

A operação contou com apoio do Núcleo de Enfrentamento à Discriminação do Ministério Público do Distrito Federal, da Polícia Civil de Goiás e do Laboratório de Operações Cibernéticas do Ministério da Justiça.

Segundo a polícia, a operação tem caráter investigativo e busca impedir a propagação de discursos de ódio e condutas extremistas no Distrito Federal.