SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Presidente da Colômbia, Gustavo Petro, criticou a ausência do chefe de Estado dos Unidos, Donald Trump, em Belém. Segundo Petro, Trump nega a ciência e não ajuda a promover a descarbonização da economia americana. Ele também criticou o crescente investimento em armas entre os países europeus. "Não é um problema da segurança ou da defesa. O inimigo é a mudança climática", afirmou Petro. "Estamos enfrentando um fracasso, que pode ser mensurado pela ciência. Esse fracasso se deve ao lobby que as indústrias fazem com os governos."


Receba as principais notícias de Juiz de Fora e região em primeira mão! Participe da nossa Comunidade no WhatsApp. Clique no link e inscreva-se