SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Presidente da Colômbia, Gustavo Petro, criticou a ausência do chefe de Estado dos Unidos, Donald Trump, em Belém. Segundo Petro, Trump nega a ciência e não ajuda a promover a descarbonização da economia americana. Ele também criticou o crescente investimento em armas entre os países europeus. "Não é um problema da segurança ou da defesa. O inimigo é a mudança climática", afirmou Petro. "Estamos enfrentando um fracasso, que pode ser mensurado pela ciência. Esse fracasso se deve ao lobby que as indústrias fazem com os governos."