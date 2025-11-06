SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A polícia de Hanau, cidade próxima a Frankfurt, investiga um ato de vandalismo em que cerca de 50 carros, além de muros e caixas de correio, foram manchados com o que parece ser sangue humano. Em alguns locais, o material foi usado para desenhar suásticas, símbolo nazista proibido na Alemanha.

Primeira denúncia partiu de um homem que notou um líquido vermelho em um dos carros estacionados e acionou a polícia local. Descoberta foi feita por volta das 22h40 (18h40 em Brasília), no bairro de Lamboy, na cidade de Hanau, na Alemanha.

Os policiais encontraram outros carros, caixas de correio e fachadas de prédios vandalizados. O caso aconteceu nas áreas de Karl-Marx-Strasse, Friedrich-Engels-Strasse, Dartforder Strasse, Breslauer Strasse. A polícia de Hanau estima que o vandalismo ocorreu depois das 16h (local).

Poucas horas após pedir ajuda a testemunhas, a polícia de Hanau prendeu preventivamente um suspeito de 31 anos. O homem, cidadão romeno, foi denunciado e detido em casa. Ato pode estar ligado a um problema no ambiente de trabalho e teria sido uma reação impulsiva, segundo a polícia.

Teste preliminar indicou que a substância provavelmente era sangue humano, informou a polícia em comunicado. As autoridades acreditam que o sangue usado no vandalismo seja do próprio suspeito, que será encaminhado a um hospital psiquiátrico. A investigação sobre as circunstâncias exatas, ainda está em andamento.

Caso causou comoção em Hanau, cidade que em 2020 foi palco de um atentado. O ataque terrorista de extrema-direita que aconteceu em fevereiro de 2020, teve nove imigrantes mortos por um atirador.

Na Alemanha, a exibição de símbolos nazistas, como a suástica, é ilegal por representar ódio e os horrores do Holocausto. Apesar disso, grupos neonazistas e supremacistas brancos ainda os usam para intimidar e espalhar ideologias extremistas.