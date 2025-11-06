SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Mais de 500 pessoas foram informadas de suas mortes por meio de cartas enviadas por engano por uma rede de saúde do Maine, nos EUA.

Os avisos foram enviados no dia 20 de outubro para 531 pacientes vivos. Na carta, a MaineHealth lamentava a morte da pessoa aos familiares e os instruía a respeito de próximos passos relacionados ao plano de saúde.

"Por favor, saibam que, como membro da família ou terceiro que auxilia na administração do espólio, você não é pessoalmente responsável por esta dívida", dizia trecho do documento

"Foi muito perturbador abrir aquilo", disse uma das pessoas que recebeu. "Por que diriam que eu estava morta? Foi realmente chocante e perturbador", falou a mulher, que não quis se identificar, à CBS 13. Ela ligou ainda para a empresa responsável avisando que estava viva e querendo mais informações.

A MaineHealth afirmou que um erro no sistema de computador fez com que as notificações fossem enviadas. A organização disse ter enviado cartas de desculpas a todos os pacientes afetados. "Lamentamos sinceramente este erro", acrescentou em um comunicado.

Apesar das cartas, os clientes não constavam como mortos em prontuários médicos. Segundo a rede, a falha não afetou o atendimento ou a situação deles no sistema médico.

Essa não foi a primeira vez que um grande sistema de saúde informou erroneamente sobre a morte de pessoas. Em janeiro de 2021, o Saint Alphonsus, em Idaho, também enviou cartas de falecimento após sofrer um ataque cibernético.