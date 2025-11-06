SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um empresário da indústria farmacêutica desmaiou durante um evento na Casa Branca com a presença do presidente dos EUA, Donald Trump.

Transmissão do canal Fox News mostra o momento do desmaio. Convidados tentam ajudar o executivo no Salão Oval, enquanto Trump levanta da cadeira e observa. Assessoras do governo pedem que jornalistas deixem o local.

O empresário é Gordon Findlay, executivo da Novo Nordisk, fabricante das marcas Ozempic, Rybelsus e Wegovy. A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse que ele estava bem, segundo o jornal New York Post.

Executivo desmaiou durante o anúncio sobre medicamentos contra a obesidade. A ideia é baratear esse tipo de remédio e ampliar a elegibilidade para usuários do Medicare, programa de seguro saúde do governo dos EUA.

Evento era transmitido também pelos canais oficiais da Casa Branca, que suspendeu o ao vivo. Depois, agenda foi retomada, sem a presença de Findlay.