SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um tribunal dos Estados Unidos concedeu uma indenização de R$ 53 milhões a uma professora que foi baleada por um aluno de seis anos. O episódio aconteceu em janeiro de 2023, na Virgínia.

Abigail Zwerner alegou que avisou a vice-diretora da unidade sobre a criança estar com uma arma de fogo. No tribunal, ela ainda disse que Ebony Parker não agiu diante dos alertas.

A bala atingiu a mão esquerda e depois a parte superior do tórax. A docente ficou gravemente ferida e precisou passar por cirurgias.

Alunos teriam avisado adultos sobre arma dentro da mochila. No julgamento, duas professoras da unidade testemunharam que teriam alertado a professora e a diretora que o menino tinha levado uma arma para a escola, mas Ebony teria decidido não revistá-lo.

O advogado da professora baleada afirmou que Parker se fez de desentendida perante o júri. O defensor de Parker, por outro lado, argumentou que ela não poderia saber o que aconteceria e afirmou que a docente exagerou em relação aos ferimentos.

Professora cuidava de uma sala com 15 crianças, com idades de 6 e 7 anos. "Lembro de ver dois colegas de trabalho ao meu redor, e perceber que estava machucada, e eles estarem pressionando o local da dor", disse a docente.

Indenização é de US$ 10 milhões (cerca de R$ 53 milhões). Valor inicial pedido por ela foi de US$ 40 milhões. A vítima decidiu não atuar mais em sala de aula e agora deve investir na área da beleza.

Vice-diretora também será julgada por abuso infantil com risco de vida. Ela enfrenta acusações criminais pela suposta negligência infantil. No total, são oito acusações. O julgamento está previsto para começar ainda este mês.

Arma era da mãe do menino, que cumpre quatro anos de prisão. Ela foi culpada de negligência infantil e declarações falsas sobre uso de drogas no ano passado. Na casa, descobriu-se que não havia um local seguro para o armazenamento da pistola ?como um cofre ou trava.

Menino não foi acusado de irregularidades. Ele está sob cuidados de um parente e foi matriculado em uma escola diferente.