SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente da Argentina, Javier Milei, foi vítima de uma fake news envolvendo a banda AC/DC, que tem show marcado no país para março do ano que vem. As informações são do jornal argentino Clarín.

Javier Milei compartilhou nas redes sociais uma notícia falsa que dizia que o AC/DC havia o convidado para cantar com a banda no estádio do River Plate, palco do show na Argentina. O post compartilhado por um internauta ainda continha a seguinte frase: "Me preparei a vida toda para ver o Javo cantar Thunderstruck", fazendo referência ao presidente, que tem Javo como um de seus apelidos, e a um dos clássicos do AC/DC, presente no álbum The Razors Edge (1990).

"VAAAAAAAAMOOOOOO", escreveu Milei em sua conta na rede social X. Embora o presidente tenha apagado sua publicação, o momento 'fake news' foi registrado pelos internautas argentinos. "Mal posso esperar para comprar os ingressos para ver o Javo, e de brinde ver o AC/DC", brincou um deles em sua resposta no X, ainda com o post de Milei no ar.

A fake news acontece uma pouco depois de Milei ter se arriscado como cantor de uma banda de rock em um show para 15 mil pessoas na Movistar Arena, em Buenos Aires. O evento contou com o lançamento de seu último livro, "La Construcción del Milagro".

A banda australiana volta à Argentina após 16 anos com a turnê "Power Up", nomeada em homenagem ao seu mais recente álbum de estúdio. O show acontece em 23 de março, quase um mês após a apresentação no Brasil, marcada para 24 de fevereiro, no estádio do Morumbi.