SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma funcionária de uma equipe de limpeza foi baleada e morta após chegar por engano à casa errada na quarta-feira em Whitestown, nos EUA.

Maria Florinda Rios Perez, 32, estava indo trabalhar em uma residência com o marido. A imigrante da Guatemala teria tentando abrir a porta do local usando as chaves que carregava consigo quando foi atingida na cabeça por um tiro e caiu nos braços do companheiro.

O proprietário da casa teria disparado contra ela, acreditando ser um assalto. A Polícia de Whitestown informou que recebeu nas primeiras horas do dia uma chamada de emergência relatando uma possível invasão residencial, foram até o local, mas encontraram a mulher já sem vida na varanda.

Policiais constataram que o casal era de uma equipe de limpeza e havia ido ao endereço errado. "As investigações até o momento não indicam que tenha ocorrido uma invasão domiciliar. Queremos tranquilizar a comunidade de que este parece ser um incidente isolado", informou a corporação nas redes sociais.

Não há informações de que o atirador tenha sido preso. A polícia afirmou que está investigando todas as pessoas envolvidas e coletando evidências para compreender o que aconteceu. "Estamos comprometidos em conduzir uma investigação completa e imparcial", acrescentou.

O irmão da vítima chamou o incidente de "injusto". "Ela só estava tentando trazer o pão de cada dia para sustentar sua família. Ela não estava fazendo ameaça, não tinha nada nas mãos, apenas aquelas chaves. Ele não deveria ter tirado a vida dela", falou Rudy Rios à NBC.

Maria deixa quatro filhos, de idades entre um e 17 anos. Segundo o irmão dela, eles estão "completamente destruídos" neste momento.